 La Fundación Federalismo y Libertad organiza una conferencia sobre la actualidad política en Tucumán
La Fundación Federalismo y Libertad organiza una conferencia sobre la actualidad política en Tucumán

Durante la charla se abordarán los principales desafíos, tensiones y perspectivas que atraviesa la provincia en este contexto electoral.

Hace 5 Hs

La Fundación Federalismo y Libertad, a través de su Centro de Investigaciones Tucumán (CIT), presentará la conferencia “Actualidad política en Tucumán”, una actividad que propone un espacio de análisis y reflexión sobre el panorama político provincial en el marco de las elecciones legislativas nacionales que se celebrarán este año.

El encuentro estará a cargo de Álvaro Aurane, reconocido periodista y analista político, considerado una de las voces más influyentes en la interpretación de la escena local.

La conferencia tendrá lugar el lunes 18 de agosto de 2025, a las 20 horas, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (25 de Mayo 471, San Miguel de Tucumán).

La actividad está dirigida al público en general, con entrada libre y gratuita.

Para más información, los interesados pueden escribir a eventos@federalismoylibertad.org o ingresar en el sitio web www.federalismoylibertad.org.

