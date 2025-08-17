La Fundación Federalismo y Libertad organiza una conferencia sobre la actualidad política en Tucumán

La Fundación Federalismo y Libertad, a través de su Centro de Investigaciones Tucumán (CIT), presentará la conferencia “Actualidad política en Tucumán”, una actividad que propone un espacio de análisis y reflexión sobre el panorama político provincial en el marco de las elecciones legislativas nacionales que se celebrarán este año.
El encuentro estará a cargo de Álvaro Aurane, reconocido periodista y analista político, considerado una de las voces más influyentes en la interpretación de la escena local. Durante la charla se abordarán los principales desafíos, tensiones y perspectivas que atraviesa la provincia en este contexto electoral.
La conferencia tendrá lugar el lunes 18 de agosto de 2025, a las 20 horas, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (25 de Mayo 471, San Miguel de Tucumán).
La actividad está dirigida al público en general, con entrada libre y gratuita.
Para más información, los interesados pueden escribir a eventos@federalismoylibertad.org o ingresar en el sitio web www.federalismoylibertad.org.