Salta concluyó una formación en Gobierno Abierto con presencia tucumana
Hace 3 Hs

Funcionarios de la Secretaría de Participación Ciudadana de la provincia participaron de la primera capacitación en Gobierno Abierto con alcance federal y sin alineamientos partidarios en la ciudad de Salta. El programa, que marcó un precedente en la región, reunió a más de 850 participantes de distintos puntos del país, consolidándose como una experiencia inédita en materia de formación cívica contemporánea.

El encuentro final adoptó la modalidad de Conversatorio Plural y Federal, una instancia en la que funcionarios, referentes sociales y ciudadanos compartieron miradas sobre cómo reconstruir la relación entre las instituciones y la comunidad. El debate giró en torno a los desafíos que enfrentan los gobiernos locales para generar prácticas más abiertas, colaborativas y transparentes.

Tucumán formó parte activa del evento a través del área, cuyo equipo fue invitado a exponer experiencias locales y a intercambiar metodologías vinculadas a la participación comunitaria y la innovación democrática.

En este marco, el especialista tucumano José Farhat fue uno de los disertantes convocados por la organización. Reconocido en la región por su trabajo en políticas de seguridad democrática y modernización del Estado, Farhat aportó una mirada centrada en la confianza ciudadana como motor de transformación.

Salta concluyó una formación en Gobierno Abierto con presencia tucumana

“Los gobiernos que abren sus procesos y dialogan con la gente no solo gestionan mejor, también generan cohesión social. La ciudadanía premia a las instituciones que rinden cuentas y trabajan de forma colaborativa”, sostuvo el funcionario durante su intervención.

A lo largo de varias jornadas, la capacitación abordó temas como datos abiertos, innovación pública, herramientas digitales para la participación y mecanismos de control ciudadano. El programa formó una comunidad diversa integrada por legisladores, agentes estatales, líderes territoriales y vecinos interesados en profundizar la vida democrática.

La certificación fue emitida junto a UPATECO, que avaló el recorrido académico de esta primera edición. Con este cierre, la región se posiciona como una donde más fuertemente apuesta por construir capacidades públicas en torno a la apertura institucional.

