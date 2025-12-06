Salta concluyó una formación en Gobierno Abierto con presencia tucumana

Funcionarios de la Secretaría de Participación Ciudadana de la provincia participaron de la primera capacitación en Gobierno Abierto con alcance federal y sin alineamientos partidarios en la ciudad de Salta. El programa, que marcó un precedente en la región, reunió a más de 850 participantes de distintos puntos del país, consolidándose como una experiencia inédita en materia de formación cívica contemporánea.