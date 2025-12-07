C. Thomas Howell, la estrella de Hollywood que no fue

The outsiders narra las vicisitudes de un grupo de pandilleros adolescentes en los 60, en un pueblo de Oklahoma. La película se transformó en una obra de culto y en un trampolín a la fama y el éxito profesional para todos. O casi todos. Porque Howell, que con intermitencias siguió actuando toda su vida, no tuvo un camino parecido al de sus compañeros de elenco a pesar de haber sido el que arrancó mejor (tenía el papel principal y fue el único del elenco premiado por su trabajo -con el Young artist award-). Si había que apostar sobre quién tenía un destino de estrella, todo indicaba que sería Howell.