Detuvieron al abogado de Emerenciano Sena por presunto robo de ganado en Chaco

Ricardo Osuna fue aprehendido en Resistencia por una nueva denuncia de abigeato.

Hace 30 Min

El abogado Ricardo Ariel Osuna, conocido por haber integrado la defensa de Emerenciano Sena, fue detenido nuevamente el viernes por la noche en Resistencia, en el marco de una investigación por presunto abigeato.

La medida fue dispuesta por la fiscal de Investigación Rural y Ambiental, María Emilia Rudaz, quien encabeza la pesquisa. El operativo se concretó en el domicilio del letrado, pasadas las 23, según confirmaron fuentes cercanas al caso.

Nueve meses después de su primera detención, Osuna volvió a quedar alojado este sábado en la comisaría 11, adonde fue trasladado tras ser notificado por agentes de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental. De acuerdo con voceros de la investigación, "en todo momento mostró su disposición a colaborar con la justicia".

La denuncia que derivó en el procedimiento fue presentada por un productor rural de la zona, quien aportó elementos que derivaron en la orden de detención.

Osuna, reconocido por intervenir en causas de alto perfil en Chaco y Corrientes, ya había enfrentado en marzo de este año una imputación similar en La Leonesa, donde alquilaba un campo. En ese expediente también fue detenido, acusado de abigeato, consignó Clarín. 

A raíz de aquella causa, el abogado permaneció 41 días arrestado, hasta obtener la excarcelación mediante una fianza respaldada con una propiedad tasada en $325 millones.

Durante ese operativo policial en La Leonesa, los agentes dieron con él cuando presuntamente intentaba interferir en el procedimiento que buscaba recuperar 21 vacas. Osuna había llegado al lugar a bordo de una camioneta Toyota blanca, un dato que luego sumó peso a la investigación.

Según se determinó más tarde, el vehículo estaba registrado a nombre de Emerenciano Sena y su esposa, Marcela Acuña, aunque era utilizado por Osuna. El matrimonio se lo había entregado como parte de pago por sus servicios profesionales.

