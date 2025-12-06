Secciones
Aguinaldo en Tucumán: conocé el cronograma oficial de pago para los trabajadores estatales

Incluye a trabajadores de la administración pública provincial, organismos descentralizados, entes autárquicos, municipios, comunas y jubilados fuera de convenio.

Hace 9 Min

El Gobierno provincial dio a conocer el cronograma oficial para el pago del aguinaldocorrespondiente a diciembre. El mismo se desarrollará entre el miércoles 17 y el sábado 20 de diciembre, e incluye a trabajadores de la administración pública provincial, organismos descentralizados, entes autárquicos, municipios, comunas y jubilados fuera de convenio.

A continuación, el cronograma completo de pago: 

Jueves 18 de diciembre

- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía – Dirección Gral. de Institutos Penales)

- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

- Estación Experimental Obispo Colombres

- Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Sociedad Aguas del Tucumán

Viernes 19 de diciembre

- Educación – Establecimientos Provinciales

- (Esc. Provinciales – Rep. 18 / Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 – Rep. 26 – Rep. 27)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Poder Legislativo

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

Sábado 20 de diciembre

- Municipios del Interior

- Comunas Rurales

- Jubilados fuera de Convenio

- Renta Vitalicia-Héroes de Malvinas

- Asignaciones Ex-Empleados Talleres de Tafí Viejo

- Dirección Provincial de Vialidad

- Dirección de Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual 

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento 

- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales 

- Instituto de Desarrollo Productivo

- Ente de Infraestructura Comunitaria

- Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol

- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

- Educación-Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)

