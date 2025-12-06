Aguinaldo en Tucumán: conocé el cronograma oficial de pago para los trabajadores estatales

El Gobierno provincial dio a conocer el cronograma oficial para el pago del aguinaldocorrespondiente a diciembre. El mismo se desarrollará entre el miércoles 17 y el sábado 20 de diciembre, e incluye a trabajadores de la administración pública provincial, organismos descentralizados, entes autárquicos, municipios, comunas y jubilados fuera de convenio.
A continuación, el cronograma completo de pago:
Jueves 18 de diciembre
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía – Dirección Gral. de Institutos Penales)
- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
- Estación Experimental Obispo Colombres
- Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Sociedad Aguas del Tucumán
Viernes 19 de diciembre
- Educación – Establecimientos Provinciales
- (Esc. Provinciales – Rep. 18 / Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 – Rep. 26 – Rep. 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Poder Legislativo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
Sábado 20 de diciembre
- Municipios del Interior
- Comunas Rurales
- Jubilados fuera de Convenio
- Renta Vitalicia-Héroes de Malvinas
- Asignaciones Ex-Empleados Talleres de Tafí Viejo
- Dirección Provincial de Vialidad
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación-Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)