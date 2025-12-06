Inflación: los economistas estiman que el IPC recién bajaría del 2% mensual a inicios de 2026

También se refirió a la sostenibilidad del proceso: “La pregunta es cuándo podría bajar sostenidamente por debajo del 2%. Como mencioné, febrero es el candidato a perforar nuevamente el 2%. Puede haber alguna sorpresa en diciembre o tal vez en enero, pero no lo creo. Marzo suele ser muy complejo por el tema de Educación, que sube fuerte. En abril, mayo y junio, seguro mejora. Pienso que para el segundo trimestre, la inflación, sobre todo si se mantiene el esquema cambiario actual y el dólar no sube mucho, debería ubicarse por debajo del 2%. Si el Gobierno sigue ordenado en lo fiscal, cambiario y monetario, las condiciones estarán dadas para que eso suceda”.