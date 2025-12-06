Secciones
Se conoció la identidad de la madre biológica de Marta y Felipe Fort: ¿es famosa?

Los hijos de Ricardo Fort nacieron a través del métodos de subrogación de vientre en Estados Unidos.

Marta y Felipe, los hijos de Ricardo Fort
Hace 1 Hs

A 12 años de la muerte de Ricardo Fort, un nuevo dato reavivó el misterio alrededor del origen de sus hijos: Marta Fort y Felipe Fort. El periodista Luis Ventura aseguró haber dado con la identidad de la mujer que los gestó aunque su nombre completo se mantiene en la absoluta reserva. 

La revelación prende la chispa de una pregunta que muchos se hacían desde hace años: ¿se trata de alguien del mundo de la farándula o una persona común? Aunque los detalles siguen envueltos en discreción, el dato disparó especulaciones y un renovado interés mediático. 

¿Quién es la mamá biológica de Marta y Felipe Fort?

El periodista fue directo, y contó que la mujer “es una mujer latina, de apellido Escobar”. Segun reveló Ventura, los inconvenientes en el embarazo de los niños provocaron que se adelantara su parto a los ocho meses.

Los hijos de Ricardo Fort, los mellizos Felipe y Martita, nacieron por subrogación de vientre en Estados Unidos, por lo que su madre biologica es una donante de óvulos cuya identidad no fue confirmada publicamente. Fort decidió tener a sus hijos mediante este método, y la identidad de la madre biológica ha permanecido en el ámbito privado.

No obstante, los mellizos crecieron al cuidado de Marisa López, una exjugadora de hockey y niñera que se convirtió en una figura materna para ellos, a quien cariñosamente llaman su “mamá de corazón”. Tras la muerte del empresario chocolatero, Marisa y Gustavo Martínez (su ex pareja) se encargaron de su tutela legal y crianza.

Temas Ricardo Fort
