Sesiones extraordinarias: el Gobierno definió la hoja de ruta para diciembre y febrero

El presidente Javier Milei firmó la convocatoria a sesiones extraordinarias, cuyo decreto se publicaría el martes 9 de diciembre. La actividad en el Congreso comenzará al día siguiente, tras la asunción de los nuevos legisladores, y se extenderá hasta el 30 de diciembre en una primera etapa. El objetivo central de la Casa Rosada es aprobar el Presupuesto 2026 en las próximas tres semanas, y dejar abierta una segunda instancia legislativa para febrero.