Sesiones extraordinarias: el Gobierno definió la hoja de ruta para diciembre y febrero

El presidente Javier Milei firmó la convocatoria a sesiones extraordinarias, cuyo decreto se publicaría el martes 9 de diciembre. La actividad en el Congreso comenzará al día siguiente, tras la asunción de los nuevos legisladores, y se extenderá hasta el 30 de diciembre en una primera etapa. El objetivo central de la Casa Rosada es aprobar el Presupuesto 2026 en las próximas tres semanas, y dejar abierta una segunda instancia legislativa para febrero.
En este periodo extraordinario, el Congreso solo puede debatir iniciativas propuestas por el Poder Ejecutivo. Con ese marco, el Gobierno ha diseñado un esquema en dos tiempos.
La prioridad absoluta es el Presupuesto 2026. El oficialismo presentará un proyecto distinto al que obtuvo dictamen en noviembre, al buscar un equilibrio entre el superávit fiscal y las demandas de los gobernadores aliados.
El temario incluye estos ítems:
Ley de Presunción de Inocencia Fiscal: régimen simplificado de declaración jurada, que permite declarar ingresos solo por rentas de fuente argentina y no requerir justificación de origen para patrimonios adquiridos con estos fondos.
Modificación a la Ley de Glaciares: bajo el nombre de "adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar", habilataría las actividades extractivas en áreas periglaciares.
Reforma laboral: entre distintos aspectos, y bajo el nombre de "Modernización Laboral", introduce un fondo de cese, habilitan nuevas causales de desvinculación y modifican el régimen de vacaciones y jornadas. La expectativa oficialista es tener al menos una media sanción.
La segunda etapa, que llevaría todo febrero y buscaría concretar proyectos que sólo hayan obtenido media sanción en diciembre, incluiría:
Reforma del Código Penal: una Bicameral trataría aumentos de penas y la imprescriptibilidad de una serie de delitos.
Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.
Una posible cadena nacional
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la estrategia política a través de la red social X, al asegurar que "el avance hacia la prosperidad es irrefrenable". En el plano político, el Gobierno llega fortalecido tras las negociaciones que redujeron la bancada peronista y consolidaron a La Libertad Avanza como primera fuerza en Diputados con 95 bancas. No obstante, la ingeniería parlamentaria requerirá el apoyo indispensable del PRO, la UCR y los mandatarios provinciales.
Finalmente, en el marco del segundo aniversario de gestión, el Gobierno evalúa una cadena nacional de Javier Milei para el 10 de diciembre, como antesala al inicio del debate legislativo.