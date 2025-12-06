Secciones
SociedadActualidad

La Casa de Gobierno se iluminó con un nuevo Árbol de Navidad

Permanecerá encendido durante toda la temporada.

EN CASA DE GOBIERNO. El arbolito se iluminó por primera vez este viernes. EN CASA DE GOBIERNO. El arbolito se iluminó por primera vez este viernes.
Hace 1 Hs

El tradicional Árbol de Navidad en la explanada de la Casa de Gobierno de Tucumán quedó oficialmente encendido durante la tarde del viernes, marcando el inicio de la temporada festiva.

Personal del palacio gubernamental inició esta semana el armado tanto del árbol como del pesebre, que ya forman parte del paisaje navideño del microcentro.

Una vez activada la iluminación, el espacio comenzó inmediatamente a recibir a las primeras familias y transeúntes que se acercaron a sacarse fotografías.

El árbol permanecerá encendido durante toda la temporada, volviendo a ser un punto de encuentro y paseo destacado para quienes buscan vivir el espíritu navideño en pleno centro de la ciudad.

Temas NavidadCasa de Gobierno de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuándo se arma el árbol de Navidad y por qué se hace en esa fecha

Cuándo se arma el árbol de Navidad y por qué se hace en esa fecha

Lavá tu arbolito de navidad antes de armarlo para sacarle toda la tierra

Lavá tu arbolito de navidad antes de armarlo para sacarle toda la tierra

Banco de Alimentos Tucumán: cómo ayudar en la temporada navideña y durante todo el año

Banco de Alimentos Tucumán: cómo ayudar en la temporada navideña y durante todo el año

El misterio detrás del quiebre familiar de Chechu Bonelli: Me invitaron a retirarme:

El misterio detrás del quiebre familiar de Chechu Bonelli: "Me invitaron a retirarme":

Lo más popular
La Corte Suprema de la Nación confirmó la condena por abuso contra un ex funcionario de la provincia
1

La Corte Suprema de la Nación confirmó la condena por abuso contra un ex funcionario de la provincia

Comparar el Congreso con un circo es una falta de respeto (a los circos)
2

Comparar el Congreso con un circo es una falta de respeto (a los circos)

Presunto tráfico de influencias: “Pediremos la inmediata detención de Ontiveros”
3

Presunto tráfico de influencias: “Pediremos la inmediata detención de Ontiveros”

En Córdoba, Milei presentó a los aviones F-16 como los ángeles protectores del espacio aéreo argentino
4

En Córdoba, Milei presentó a los aviones F-16 como "los ángeles protectores del espacio aéreo argentino"

Con qué fundamentos se archivó el pedido de destitución contra Edmundo Jiménez
5

Con qué fundamentos se archivó el pedido de destitución contra Edmundo Jiménez

La modernización del Estado tucumano sin licitación generó controversias en la Legislatura
6

La modernización del Estado tucumano sin licitación generó controversias en la Legislatura

Más Noticias
¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

Fin de semana largo: qué hacer este sábado en San Miguel de Tucumán

Fin de semana largo: qué hacer este sábado en San Miguel de Tucumán

Tucumán bajo alerta meteorológica: en qué momentos del fin de semana lloverá

Tucumán bajo alerta meteorológica: en qué momentos del fin de semana lloverá

El tiempo en Tucumán: el pronóstico anticipa la llegada de lluvias y tormentas

El tiempo en Tucumán: el pronóstico anticipa la llegada de lluvias y tormentas

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales el 8 de diciembre

Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales el 8 de diciembre

La Corte Suprema de la Nación confirmó la condena por abuso contra un ex funcionario de la provincia

La Corte Suprema de la Nación confirmó la condena por abuso contra un ex funcionario de la provincia

Comentarios