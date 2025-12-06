La Casa de Gobierno se iluminó con un nuevo Árbol de Navidad

El tradicional Árbol de Navidad en la explanada de la Casa de Gobierno de Tucumán quedó oficialmente encendido durante la tarde del viernes, marcando el inicio de la temporada festiva.
Personal del palacio gubernamental inició esta semana el armado tanto del árbol como del pesebre, que ya forman parte del paisaje navideño del microcentro.
Una vez activada la iluminación, el espacio comenzó inmediatamente a recibir a las primeras familias y transeúntes que se acercaron a sacarse fotografías.
El árbol permanecerá encendido durante toda la temporada, volviendo a ser un punto de encuentro y paseo destacado para quienes buscan vivir el espíritu navideño en pleno centro de la ciudad.