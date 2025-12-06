El tiempo en Tucumán: el pronóstico anticipa la llegada de lluvias y tormentas

Los tucumanos que tienen pensado salir este sábado deberán hacerlo con paraguas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa probables lluvias y tormentas entre la tarde y la noche en toda la provincia.
La jornada comenzó soleada con 20 grados, humedad del 78%, viento del noroeste a 8 kilómetros por hora y visibilidad de 15 kilómetros.
Para la tarde se espera que la temperatura trepe hasta los 29 grados, aunque se podrían registrar precipitaciones que amenazan con interrumpir los planes al aire libre en el inicio del fin de semana largo.
¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana?
Para el domingo se espera una tendencia similiar a la de este sábado. El termómetro marcaría entre 21 y 27 grados. El lunes se registaría un leve descenso de la temperatura y la mínima sería de 17 grados.