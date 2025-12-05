Tarucas va por todo en 2026: nueva camiseta, proyecto consolidado y el sueño de un ex Puma

Hay equipos que nacen para competir y otros que nacen para contar una historia. Tarucas, desde el primer día, eligió ese segundo camino. Su irrupción en el Súper Rugby Américas no solo amplió el mapa del rugby profesional: abrió una puerta emocional para el norte argentino. En apenas un año, la franquicia tucumana se volvió un espejo donde muchos jugadores del NOA se ven reflejados, imaginando que allí puede empezar su gran salto. Por eso, cada vez que Tarucas presenta algo -sea una lista, un refuerzo o una camiseta- no se trata solo de una novedad deportiva, sino de un gesto simbólico hacia una identidad que se está construyendo en tiempo real.