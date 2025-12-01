Tarucas ya conoce su camino en el Súper Rugby Américas 2026: calendario completo y fechas importantes

La temporada 2026 del Súper Rugby Américas ya empieza a tomar forma y Tarucas conoció oficialmente el recorrido que tendrá por delante en la fase regular. La franquicia tucumana debutará ante su público y tendrá un calendario exigente.
El torneo comenzará el viernes 20 de febrero, y como en ediciones anteriores, los mejores cuatro equipos accederán a semifinales.
El fixture completo de Tarucas para el 2026
1° fecha - Viernes 20 de febrero
Tarucas vs. Selknam (local)
2° fecha - Viernes 27 de febrero
Peñarol vs. Tarucas (visitante)
3° fecha - Viernes 6 de marzo
Tarucas vs. Dogos (local)
4° fecha - Viernes 13 de marzo
Tarucas vs. Pampas (local)
5° fecha - Sábado 21 de marzo
Yacaré vs. Tarucas (visitante)
6° fecha - Viernes 27 de marzo
Tarucas vs. Cobras (local)
7° fecha - Lunes 13 de abril
Capibaras vs. Tarucas (visitante)
8° fecha - Domingo 19 de abril
Selknam vs. Tarucas (visitante)
9° fecha - Lunes 27 de abril
Tarucas vs. Peñarol (local)
10° fecha - Sábado 2 de mayo
Dogos vs. Tarucas (visitante)
11° fecha - Lunes 11 de mayo
Pampas vs. Tarucas (visitante)
12° fecha - Sábado 23 de mayo
Tarucas vs. Yacaré (local)
13° fecha - Sábado 30 de mayo
Cobras vs. Tarucas (visitante)
14° fecha - Viernes 5 de junio
Tarucas vs. Capibaras (local)
Formato y definición del torneo
Al igual que en la última edición, el Súper Rugby Américas mantendrá su formato competitivo. Los cuatro primeros de la tabla se clasifican a semifinales. El 1° enfrentará al 4° y el 2° al 3°. Ambas semifinales se jugarán el viernes 12 de junio. En tanto, la final que coronará al campeón 2026, será el viernes 19 de junio.