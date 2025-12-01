Tarucas ya conoce su camino en el Súper Rugby Américas 2026: calendario completo y fechas importantes

Formato y definición del torneo

Al igual que en la última edición, el Súper Rugby Américas mantendrá su formato competitivo. Los cuatro primeros de la tabla se clasifican a semifinales. El 1° enfrentará al 4° y el 2° al 3°. Ambas semifinales se jugarán el viernes 12 de junio. En tanto, la final que coronará al campeón 2026, será el viernes 19 de junio.