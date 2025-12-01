Secciones
Tarucas ya conoce su camino en el Súper Rugby Américas 2026: calendario completo y fechas importantes

El torneo arrancará el viernes 20 de febrero y, al cabo de las 14 fechas, los cuatro primeros clasificarán a semifinales.

A SUPERARSE. De cara a 2026, el objetivo de Tarucas es mejorar el rendimiento de su primer año en el Súper Rugby Américas. A SUPERARSE. De cara a 2026, el objetivo de Tarucas es mejorar el rendimiento de su primer año en el Súper Rugby Américas. LA GACETA / Diego Aráoz
Hace 4 Hs

La temporada 2026 del Súper Rugby Américas ya empieza a tomar forma y Tarucas conoció oficialmente el recorrido que tendrá por delante en la fase regular. La franquicia tucumana debutará ante su público y tendrá un calendario exigente.

El torneo comenzará el viernes 20 de febrero, y como en ediciones anteriores, los mejores cuatro equipos accederán a semifinales.

El fixture completo de Tarucas para el 2026

1° fecha - Viernes 20 de febrero

Tarucas vs. Selknam (local)

2° fecha - Viernes 27 de febrero

Peñarol vs. Tarucas (visitante)

3° fecha - Viernes 6 de marzo

Tarucas vs. Dogos (local)

4° fecha - Viernes 13 de marzo

Tarucas vs. Pampas (local)

5° fecha - Sábado 21 de marzo

Yacaré vs. Tarucas (visitante)

6° fecha - Viernes 27 de marzo

Tarucas vs. Cobras (local)

7° fecha - Lunes 13 de abril

Capibaras vs. Tarucas (visitante)

8° fecha - Domingo 19 de abril

Selknam vs. Tarucas (visitante)

9° fecha - Lunes 27 de abril

Tarucas vs. Peñarol (local)

10° fecha - Sábado 2 de mayo

Dogos vs. Tarucas (visitante)

11° fecha - Lunes 11 de mayo

Pampas vs. Tarucas (visitante)

12° fecha - Sábado 23 de mayo

Tarucas vs. Yacaré (local)

13° fecha - Sábado 30 de mayo

Cobras vs. Tarucas (visitante)

14° fecha - Viernes 5 de junio

Tarucas vs. Capibaras (local)

Formato y definición del torneo

Al igual que en la última edición, el Súper Rugby Américas mantendrá su formato competitivo. Los cuatro primeros de la tabla se clasifican a semifinales. El 1° enfrentará al 4° y el 2° al 3°. Ambas semifinales se jugarán el viernes 12 de junio. En tanto, la final que coronará al campeón 2026, será el viernes 19 de junio.

