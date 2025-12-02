Preparativos policiales: en qué consiste el operativo “Felices Fiestas”

El plan ya es un clásico de los diciembres tucumanos. El operativo “Felices Fiestas” ya está en marcha y que fue presentado ayer en un acto presidido por el gobernador Osvaldo Jaldo. En total, serán unos 6.000 efectivos que pasarán a reforzar la prevención del delito en toda la provincia.
“Hemos venido a acompañar este importante programa que tiene que ver, fundamentalmente, con cuidar el orden y la paz social en el último mes del año”, el titular del Poder Ejecutivo. “Sabemos que es un mes muy importante para toda la familia, donde hay acontecimientos de reuniones familiares como es el hecho de Navidad, es un mes donde hay un movimiento comercial muy importante y, por supuesto, se despide el año”, añadió.
Jaldo no dudó en reiterar que este no es un mes cualquiera. El “Felices Fiestas” tomó un significado especial desde diciembre de 2013. En esa fecha, por una huelga policial, los tucumanos vivieron días de zozobra por los saqueos registrados en distintos puntos de la provincia, especialmente el Gran San Miguel de Tucumán. Desde ese año, este plan se pone en práctica desde los primeros días de diciembre y no únicamente para las fiestas de fin de año.
“Queremos, como lo venimos haciendo en años anteriores, garantizar la paz social y la seguridad en la provincia, para que cada una de las familias de los tucumanos puedan transitar libre y seguro por las calles”, expresó Jaldo.
Miguel Acevedo, vicegobernador de la provincia, que también participó del acto, sostuvo: “la expectativa es que los tucumanos y tucumanas tengan unas felices fiestas. Sabemos que el mes de diciembre es un mes muy sensible, un mes donde hay una dinámica y una movilidad mayor en todos los aspectos. El comercio se dinamiza, toda la familia se reúne el 24 y el 31. Hay un movimiento que implica una mayor necesidad de presencia policial en la calle”,
El titular del Poder Legislativo explicó que el Gobierno dispuso poner en marcha el operativo desde el inicio del mes con el objetivo de preservar la paz social. “La Policía y el gobernador están demostrando que lo que queremos es preservar la paz social en Tucumán, y en ese sentido vamos a trabajar todos juntos y pedimos también la colaboración de toda la ciudadanía”, indicó.
Qué ocurrirá
A partir de ahora se incrementará la presencia de efectivos en toda la provincia. El ministro Eugenio Agüero Gamboa explicó que en un primer momento se reforzarán las zonas comerciales y bancarias, pero paulatinamente se irá intensificando en los principales centros turísticos de la provincia.
“Este operativo se va a realizar en toda la provincia, es decir, que en cada pueblo de Tucumán se va a ampliar la cobertura policial”, señaló. Explicó que diciembre, enero y febrero representan los meses de mayor actividad para la Policía, por lo que el personal administrativo pasa a cumplir tareas operativas.
“Todos van a cumplir tareas en la calle, tareas en los comercios, en los operativos que van realizando de prevención, como también en aquellos puestos fijos”, detalló. Añadió que los cadetes del último año se incorporaron a las prácticas operativas en territorio. “Va a haber mayor presencia policial las 24 horas en toda la provincia”, afirmó. Añadió que también se reforzaron los controles en rutas, ríos y zonas turísticas ante el incremento de visitantes.
“Los tucumanos van a notar mayor presencia, va a notar mayor compromiso de la policía, el que venimos teniendo. Incrementamos las unidades especiales, Infantería, Grupo 0, Digedrop, en todas las ciudades importantes, en todos los barrios, ampliamos el recorrido”, expresó Joaquín Girvau, jefe de Policía.
El funcionario sostuvo que la fuerza continuó revisando su esquema operativo para adaptarlo a las necesidades del territorio. “Eso no significa que por alguna razón, donde sea necesario, se modificará. Todo depende de los resultados que consigamos con el mapa del delito que se confecciona con las denuncias que realizan los ciudadanos. Por eso es fundamental el aporte de todos los tucumanos”, afirmó.
Girvau informó que aproximadamente 6.000 agentes participaron del dispositivo, apoyados por los móviles de toda la provincia, las unidades del 911, patrullas motorizadas y bicicletas policiales.
También señaló que se reforzaron los controles nocturnos y la articulación con los municipios en materia de alcoholemia y eventos masivos. En su exposición, agregó que la fuerza mantuvo una política de respuesta inmediata ante hechos delictivos.
Unos 1.200 hombres y mujeres que fueron incorporados recientemente a la fuerza tendrán su estreno con el operativo Felices Fiestas. La Policía cuenta en estos días con unos 13.400 efectivos. En la administración jaldista hubo un incremento de casi el 25% en la cantidad de uniformados.
“Queremos avisarle al delincuente que va a estar una policía mucho más atenta, de la que viene estando, que vamos a dar respuesta y lo vamos a ir a buscar cuando cometa un delito”, finalizó Girvau.
Discurso: Jaldo ponderó la baja de los índices de homicidios y delitos contra la propiedad
“Tenemos índices concretos para demostrar que hemos mejorado la seguridad en la provincia de Tucumán”, afirmó el gobernador Osvaldo Jaldo en la presentación del operativo “Felices Fiestas”. Según detalló, los homicidios se redujeron hasta el domingo entre un 45 y un 50% con respecto a todo 2024. También ponderó que los delitos contra la propiedad tuvieron una baja del 30%. “Tenemos los índices más bajos de los últimos 25 años”, dijo.
El mandatario remarcó además que la Policía cumplió con los objetivos institucionales previstos para estos dos primeros años de administración. Dirigiéndose a los miembros de la fuerza, destacó su labor y el rol social que desempeñan. “Los tucumanos tienen que saber que ustedes arriesgan la vida”, expresó, y reconoció también el compromiso de las familias de cada agente. “Ubicamos a la Policía en el lugar institucional que correspondía para que cumpla sus funciones”, explicó.
El gobernador aseguró que el Estado mantuvo el control territorial en toda la provincia y enfatizó. “Acá en Tucumán no hay tierras ocupadas por narcos”. En esa línea, planteó como meta profundizar la lucha contra el narcotráfico. “Queremos llegar al año 27 sin droga en Tucumán”, dijo, y reveló que recibió amenazas. “Cuanto más nos amenacen, más vamos a ir al frente”.
Jaldo se refirió a los últimos casos de corrupción en los que estuvieron involucrados personal de la fuerza. “Son unos cuantos que han obrado fuera de la ley, son esos cuantos que han obrado fuera de la Constitución”, señaló. Explicó que esos efectivos fueron separados inmediatamente y aseguró la continuidad de esa medida para quienes incumplieran normas y directivas. Recordó que la institución funciona bajo un criterio de verticalidad y explicitó que el accionar de algunos casos particulares no definiría al conjunto de la fuerza.