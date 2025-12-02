Preparativos policiales: en qué consiste el operativo “Felices Fiestas”

Miguel Acevedo, vicegobernador de la provincia, que también participó del acto, sostuvo: “la expectativa es que los tucumanos y tucumanas tengan unas felices fiestas. Sabemos que el mes de diciembre es un mes muy sensible, un mes donde hay una dinámica y una movilidad mayor en todos los aspectos. El comercio se dinamiza, toda la familia se reúne el 24 y el 31. Hay un movimiento que implica una mayor necesidad de presencia policial en la calle”,