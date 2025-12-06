Alemania aprueba el servicio militar, por ahora voluntario

BERLÍN, Alemania.- La Cámara Baja del Parlamento alemán dio su visto bueno para que se mantenga el servicio militar voluntario, al cabo de un arduo debate entre los miembros de la coalición sobre cómo reforzar un ejército con escasez de reclutas.
Los conservadores del jefe de gobierno Friedrich Merz, militantes de la CDU-CSU, querían reimponer una suerte de reclutamiento obligatorio para los hombres, que serían elegidos por sorteo, pero sus socios de coalición, los socialdemócratas del PSD, se opusieron.
Al final, acordaron trabajar en la instauración de un servicio militar voluntario de un mínimo de 6 meses dirigido a hombres de 18 años. Para participar en él, deberán someterse a un examen médico y rellenar un formulario sobre su disponibilidad y voluntad de servir en el ejército. Las mujeres podrán inscribirse de forma voluntaria.
Estas disposiciones se introducirán a partir de mediados de 2027, precisó el Ministerio de Defensa en un comunicado, siempre y cuando lo apruebe la Cámara Alta del Parlamento.
El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, subrayó la voluntariedad del servicio, pero advirtió de que si la situación de amenaza se mantiene igual o empeora, no “tendremos más remedio que recurrir a un servicio militar parcialmente obligatorio para poder proteger este país”, según dijo en el pleno.
Un total de 323 diputados se mostraron a favor, 272 en contra y uno se abstuvo en la votación y, mientras tenía lugar, hubo protestas juveniles en 90 ciudades alemanas -una “huelga escolar”- bajo el lema de “No queremos ser carne de cañón”.
El partido de ultraderecha AfD, los Verdes y el partido de izquierda Die Linke votaron en contra de la iniciativa.
Todos los hombres y mujeres mayores de 18 años recibirán a comienzos de 2026 un formulario mediante el cual se evaluará su motivación y su aptitud para el servicio. La contestación del formulario es obligatoria para los hombres y voluntaria para las mujeres. Para hombres nacidos a partir del 1 de enero de 2008, el examen médico será también obligatorio.
La ley contempla una remuneración de al menos 2.600 euros brutos mensuales para reclutas. Si se presta el servicio durante al menos un año se agregará una ayuda para sacar la licencia de conducir. La duración del servicio será por lo menos de seis meses y cada persona puede prolongarlo el tiempo que le parezca conveniente.
Los objetivos de la OTAN prevén que el ejército alemán tenga un contingente de 460.000 soldados, de los que 260.000 estarían en activo y 200.000 serían reservistas. Actualmente, las fuerzas armadas alemanas tienen 182.000 militares en activo y 49.000 reservistas.
De esta forma, Alemania se suma a la iniciativa que ya tomó Francia en noviembre, cuando el presidente Emmanuel Macron reveló que el país instaurará un nuevo servicio militar voluntario destinado a responder a las necesidades del ejército, en un contexto en el que el Ejecutivo y el Estado Mayor alertan sobre las amenazas rusas y el aumento del riesgo de conflicto.
Algunos de los miembros de la Alianza Atlántica (OTAN) en Europa -Suecia, Letonia, Lituania y Croacia, entre otros-, están tomando medidas para fortalecer sus ejércitos profesionales a través de programas de servicio nacional voluntario.
Los grandes ejércitos fueron una característica de los estados de la OTAN durante la Guerra Fría. Su número disminuyó después del colapso de la Unión Soviética. Sin embargo, la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022 y la guerra en curso allí reavivó los miedos sobre un posible ataque ruso.
¿Quién recluta?
El servicio militar obligatorio continúa en nueve países europeos de la OTAN: Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, lituano, Noruega, Suecia y Turquía.
En Türkiye, que tiene el segundo ejército más grande de la alianza de seguridad después de Estados Unidos, los hombres de entre 20 y 41 años están obligados a realizar el servicio militar durante 6 a 12 meses.
En comparación, Noruega recluta tanto a hombres como a mujeres, normalmente durante 12 meses.
Croacia planea reintroducir el servicio militar obligatorio el próximo año: los hombres de entre 19 y 29 años deberán someterse a dos meses de entrenamiento militar básico.
Otros miembros de la OTAN no sirven en el ejército pero tienen ejércitos profesionales.