Por dónde empezar a buscar opciones de estudio a distancia en universidades de Alemania

La formación a distancia se consolidó como una herramienta fundamental para quienes desean sumar estudios sin dejar la provincia y el país. En esa dimensión, Alemania se posiciona como uno de los países con mayor diversidad de propuestas online. En los últimos años, sus universidades y plataformas educativas ampliaron la oferta con cursos breves, capacitaciones técnicas y programas de posgrado, muchos de ellos gratuitos.
Entre las instituciones que impulsan este crecimiento figuran la Universidad Técnica de Aquisgrán (oficialmente RWTH Aachen) y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Wismar, que diseñaron programas orientados a estudiantes internacionales. Para aprovechar estas oportunidades es esencial dominar el inglés y, mejor aún, el alemán.
La oferta de cursos masivos
Una parte importante de la oferta proviene de los MOOC (cursos masivos abiertos), disponibles en espacios como Open VHB (open.vhb.org). Varias de estas alternativas también pueden explorarse en DistanceLearningPortal (distancelearningportal.com), que reúne propuestas de diversas universidades alemanas.
Otra opción relevante es oncampus (oncampus.de/?lang=en), que depende de la Universidad Técnica de Lübeck. Este entorno concentra el trabajo de más de 150 docentes y ofrece trayectorias flexibles que van desde formación continua hasta cursos autogestionados.
El ecosistema digital alemán también incluye plataformas independientes que ampliaron el catálogo de contenidos. Iversity (iversity.org) es una de las más reconocidas, con cursos enfocados en integración europea, ciencias sociales y otras áreas vinculadas a la actualidad global.
Para los estudiantes argentinos que buscan fortalecer su perfil profesional o complementar su recorrido universitario, estas propuestas representan una oportunidad accesible para capacitarse con instituciones de referencia sin necesidad de viajar. La expansión de la educación online alemana habilita opciones que se adaptan a distintas trayectorias, intereses y ritmos de estudio.