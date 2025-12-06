Erreway regresa para unir generaciones con su música

“Juntos otra vez” es más que una frase para Erreway. El trío de pop rock surgido como un desprendimiento de la serie juvenil “Rebelde Way”, creada por Cris Morena hace más de 20 años, se reencontró sobre el escenario y hace su penútima escala de su gira nacional esta noche en el club Central Córdoba (avenida Alem y Bolívar). La próxima semana cerrarán el año en Córdoba.
Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas recrearán los clásicos que entonaron adolescentes cuando el siglo estaba comenzando y que se proyectaron en el tiempo, junto con los nuevos temas que conforman su repertorio en un salto en el tiempo que promete “emoción, nostalgia y energía, con una puesta en escena impactante y la química que tienen con su público para demostrar que, a pesar de los años, nada cambió, porque su música nos sigue uniendo, los recuerdos forjados nos siguen acompañando, nuevas generaciones se suman y la magia se renueva”, se anticipa.
“Bonita de más”, “Será porque te quiero”, “Sweet baby”, “Que se siente”, “Memoria” y “Para cosas buenas” son algunas de las composiciones que forman parte del listado que se viene escuchando desde que, meses atrás, los cantantes volvieron al escenario entre lágrimas. Como en cada escala, en el público están los nostálgicos de tiempo atrás, acompañados por sus hijos y sus padres para unir a distintas edades detrás de un ritmo común.
La banda se conformó en 2002 y lanzó tres exitosos álbumes de estudio, “Señales”, “Tiempo” y “Memoria” y otros n vivo. Incluso tuvo su propia película “Erreway: cuatro caminos”, que marcó el cierre momentáneo de la historia conjunta. Volvieron en 2007 y en 2017.
Teloneros
El corte de calles en las adyacencias del club tendrá lugar desde las 18 y las puertas del Central Córdoba se abrirán a las 19. Una hora después comenzará la previa del concierto con la presentación del tucumano Joaquín Silva, que estará acompañado por sus bailarines y las canciones de su último disco “Como si fuera a latir”, presentado recientemente.
El cantante de 23 años fusiona el pop, el rock, el género disco, el funk y el boogie, con la producción musical de Javier Nadal Testa y la dirección de Michel Fontanet.
También antes de Erreway subirá al escenario Nashy Nashai con su propuesta de pop urbano. “Es un honor que me hayan invitado a abrir un show de esta magnitud, más aún con lo que significa Tucumán en lo personal. El año pasado tuve la oportunidad de ir por primera vez y presentarme en el Hipódromo en lo que fue la previa de María Becerra y desde ese momento la provincia es un lugar al que siempre quiero volver por el cariño que me muestra la gente. Estoy muy feliz”, afirmó para LA GACETA.