Erreway regresa para unir generaciones con su música

También antes de Erreway subirá al escenario Nashy Nashai con su propuesta de pop urbano. “Es un honor que me hayan invitado a abrir un show de esta magnitud, más aún con lo que significa Tucumán en lo personal. El año pasado tuve la oportunidad de ir por primera vez y presentarme en el Hipódromo en lo que fue la previa de María Becerra y desde ese momento la provincia es un lugar al que siempre quiero volver por el cariño que me muestra la gente. Estoy muy feliz”, afirmó para LA GACETA.