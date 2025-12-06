Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Orquesta Juan XXIII: último concierto del año
Con un recorrido por temas conocidos de distintos géneros, la Orquesta Popular Juan XXIII cerrará esta noche su año de presentaciones con el concierto “Sueña el sol”. La función será desde las 18.30 en la Escuela Técnica N°4 (avenida Ejército del Norte 1.327), con entrada libre y gratuita. La formación, dirigida por Gabriela Agüero, nació en 2009 en el barrio La Bombilla, en el marco del Programa de Coros y Orquestas para el Bicentenario. El objetivo era promover la inclusión social de sectores marginados de la sociedad a través de la música y la revalorización de la cultura latinoamericana, con músicos-alumnos de diversas edades, que ejecutan instrumentos sinfónicos o autóctonos.
Por las peñas: propuestas folclóricas
En el recorrido por las peñas folclóricas, Lo de la Paliza (Laprida 181), desde las 22 estará la voz joven de Andrea Medina (foto). La Casa de Yamil (España 153) anuncia a Lautaro Rocha, Pura Cepa y Los Duendes Copleros, mientras que en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) estarán Cuarta Cortada, Carlinho Luna y Ser Herencia. La Escondida (Miguel Lillo 234) anuncia a Enrique y Tomás, Francisco Juárez, Fabio Toledo, De Caña y Luna y Quebradeños; al tiempo que en El Cardón (Las Heras 50) estará Ricardo Carrizo. En Banda del Río Salí, Preludio Bar (Lavalle y Sarmiento) recibirá en vivo a Los Cumpa.
Teatro: función de “Matilda” en Tafí Viejo
Esta noche a las 20, a la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (venida Alem 775) llegará la propuesta teatral para toda la familia “Matilda, la hija de los dioses”, escrita y dirigida por Verónica Robledo. “El personaje protagónico nació en el cielo, pero fue enviada a la tierra por ser diferente. Habita en un mundo lleno de duendes, hechiceras y criaturas mágicas, que emprenden un viaje en busca del Hada de las Alas en una historia para reírte emocionarte soñar y... descubrir que no hacen falta alas para volar”, anticipan. El elenco está integrado por Carolina Fascio, Gerardo Trabazo Ruiz Huidobro, Paula Nieve De Martino, Antonella Vera Ayala, Nito Valdés, Matilde Blanco, Ezequiel Isa, Sandra Fernández, Nico Veliz Espinosa, Leticia Córdoba, Patricio Gómez, Matilda Gómez, Ignacio Gómez y la directora. En tanto, desde las 20.30 y en la Casa Histórica, se presentará la obra “Bye bye profe”, de Emanuel Lobo y con Sofía China Savino, Gabriela Morales y Nuria Blasco, recientemente nominada al premio Artea a mejor producción para niños y niñas.
Danza contemporánea: “El amor en tiempos lúgubres”
A las 21, en el Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda (Congreso 56), DoZ.08 Compañía de Danza Contemporánea repondrá “El amor en tiempos lúgubres”, una creación dirigida por Sergio Pérez que explora los vínculos, las sombras y las emociones que atraviesan la experiencia humana. “La música es un viaje en el tiempo, cada nota un puente hacia el pasado. Cuando una melodía inolvidable nos alcanza es como si el tiempo se detuviera y los momentos vividos regresaran a nosotros con la misma intensidad y emoción de antaño. En la obra se revela, en todo su esplendor, la esencia del amor que se despliega en una narrativa coreográfica en las múltiples facetas de la pasión y el afecto”, adelantan.
Festival otaku: propuesta en el Ente Cultural
Entre las 17 y las 21 tendrá lugar el Sábado Otaku en el Espacio Lola Mora del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), con entrada gratuita. Este festival de arte reunirá a los amantes del arte y la cultura otaku, y abarcará una galería de exposición y venta de obras con la participación de artistas invitados; una feria de emprendedores relacionados con esa expresión y un concurso de dibujo destinado a niños y niñas que disfrutan de este universo creativo. Otaku refiere a una persona fanática del manga, del anime, de los videojuegos y de otros aspectos de la cultura popular japonesa (como la literatura y la gastronomía), que incluye la representación de los personajes más reconocidos mediante trajes y utilería.
El rock de Zener: lanzan “La voz del silencio” en La Gesta Cultural
Zener presentará su nuevo EP, “La voz del silencio”, en una noche de energía oscura, intensidad escénica y un show cargado de fuerza estética y musical, según promete la banda tucumana. La cita será desde las 21 en La Gesta Cultural (pasaje Río de Janeiro primera cuadra, en la zona de EDET), con la presencia como invitadas de Nobs y Raqui. Inoxidable Pasión llevará su homenaje a Callejeros a José Cuervo (Miguel Lillo 352), mientras que el Bar Irlanda (Catamarca 380), Roquet Queen hará su tributo a Aerosmith. En Gola Rock (Marina Alfaro 955) actuará Metal Pesao. En el mundo de la electrónica, en El Industrial (avenida Alem 501, Tafí Viejo) estará La Tecla y en Restó Boris (San Juan 1.131) habrá fiesta cachengue con la Dj Milu Díaz.
Orestes Caviglia: reponen “Duendes de esta tierra”
En la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), el grupo de Teatro de Niños y Jóvenes del Ente Cultural de Tucumán que conduce Lilian Mirkin repondrá a las 21 “Duendes de esta tierra”, versión libre de “Los duendes del jardín”, escrito por Selva Cuenca en 2008 para reivindicar las tradiciones de la región y la importancia del respeto y la preservación de la naturaleza. .El elenco está conformado por 20 nóveles artistas, que comienzan su carrera en las tablas de la provincia.
Sala Luis Franco: estrenos del taller avanzado
En el marco de los festejos por los 31 años ininterrumpidos de actividad del Taller Actoral y la Sala Luis Franco (en El Círculo de la Prensa. Mendoza 240), esta noche a la 21 los alumnos del nivel avanzado presentarán su muestra anual integrada por obras cortas creadas a partir de improvisaciones y montajes, con secuencias narrativas de producción propia que abordan una pluralidad núcleos temáticos y estilos de actuación. Bajo la dirección de Raúl Reyes, actúan Juliana Buzzaqui, Negra Leila Wahab, Lucila Ale, Sebastián Rolfo, Fabricio Lorenzetti, Luis Cossio, Mili Robles, Micaela Rodríguez, Samuel Cortez, María José Manzur, Duilio Rossaroli, Raúl Arismendi y Nicolás Rivas.
Yerba Buena: “Tres historias de mujeres”
El taller de teatro para adultos de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Yerba Buena que dirige Ricardo Podazza presentará esta noche su muestra final anual en la Casa de la Cultura (La Higueritas 1.850), desde las 21. “Tres historias de mujeres” reúne a dos obras cortas y una más extensa, que giran sobre situaciones dramáticas y desesperadas, donde se aborda la ambición, la invasión de la privacidad y la puja por una herencia. En “La campanita” actúan Teresita Carnival y Rosanna Bonacorsi; en “Casita de fin de semana” lo hacen Ana Eugenia Moreno y Silvia Paz; y en “Mujeres en problemas”, Lía Torres Auad, Vicky Véliz, Elina Gray, Andrea Suárez y Carlos Moyano.
Varieté: “Ja ja ja. Risa sin edad”
Cuca Danna y Gonzalo Veliz estrenarán esta noche, desde las 22.30 en Boulevard Concert (Dean Funes 965, altura avenida Belgrano 4.200) su varieté de humor “Ja ja ja. Risa sin edad”. Habrá monólogos, canciones, sketchs y personajes, con la dramaturgia que surge de la creatividad literaria de Danna y la chispa escénica de Véliz.
“El cristo roto”: planteos existenciales
La Fundación SUMA repondrá hoy “El Cristo roto”, texto escrito por Sebastián Olarte con actuación y dirección de Sebastihan de León que aborda los dilemas existenciales de un sacerdote que encuentra una imagen mutilada y se pregunta quién fue el responsable de su estado. La obra se presentará a las 21 en la sala Punto de Conexión (San Luis 557), con entrada a la gorra.
La Sodería: “La yeta”, un biodrama
En la vida real y sobre el escenario, Adriana Estela Miori es la madre de Daniella Castellano, Sebastián Castellano. El trío repone hoy a las 20 en La Sodería (Juan Posse 1.141), el biodrama “La yeta”, trabajo final de la materia Dirección Teatral de último año de la Licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes de la UNT, de Daniella Castellano en el cual se aborda la vida cotidiana de su hermano (autor del texto) confinado en una silla de ruedas, para visibilizar la situación de las personas con discapacidad, con los momentos familiares buenos y malos.
“Insomnia”: Perfectxs Desconocidxs
Perfectxs Desconocidxs presenta “Insomnia”, una performance poética y ritual en vivo que dialoga con la furia, la sombra y la lucidez de Roberto Arlt “para dejar que la palabra tiemble, arda y no nos deje dormir”, anticipa el colectivo. Estarán Virginia Weiss, Mary Lobo, Eliana Costilla, Juan Gómez Romero, Julián Luna Pastore, Gustavo Luján y Pablo Pastrana, con música de Agustín De Marchi. El encuentro será a las 21 en Storni Resto Bar (Congreso 176), con entrada libre.