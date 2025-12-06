Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Teatro: función de “Matilda” en Tafí Viejo

Esta noche a las 20, a la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (venida Alem 775) llegará la propuesta teatral para toda la familia “Matilda, la hija de los dioses”, escrita y dirigida por Verónica Robledo. “El personaje protagónico nació en el cielo, pero fue enviada a la tierra por ser diferente. Habita en un mundo lleno de duendes, hechiceras y criaturas mágicas, que emprenden un viaje en busca del Hada de las Alas en una historia para reírte emocionarte soñar y... descubrir que no hacen falta alas para volar”, anticipan. El elenco está integrado por Carolina Fascio, Gerardo Trabazo Ruiz Huidobro, Paula Nieve De Martino, Antonella Vera Ayala, Nito Valdés, Matilde Blanco, Ezequiel Isa, Sandra Fernández, Nico Veliz Espinosa, Leticia Córdoba, Patricio Gómez, Matilda Gómez, Ignacio Gómez y la directora. En tanto, desde las 20.30 y en la Casa Histórica, se presentará la obra “Bye bye profe”, de Emanuel Lobo y con Sofía China Savino, Gabriela Morales y Nuria Blasco, recientemente nominada al premio Artea a mejor producción para niños y niñas.