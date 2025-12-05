Secciones
Lilia Lemoine amenaza a la oposición en el Congreso: “Ahora van a ver lo que es el bullying”

Las palabras de Lemoine no pasaron desapercibidas. Mientras el kirchnerismo denunció un clima de hostigamiento y violencia simbólica.

La diputada libertaria Lilia Lemoine volvió a desatar polémica en el Congreso luego de lanzar una advertencia directa al kirchnerismo. Tras los cruces en las últimas sesiones, afirmó: “Ahora los kukas van a saber lo que es el bullying”, una frase que generó fuertes reacciones dentro de la oposición y reavivó el debate por la escalada de tensión política.

Cruce con un diputado y respuesta desafiante

Según relató la legisladora de La Libertad Avanza, su comentario surgió luego de que un diputado de Fuerza Patria intentara provocarla durante una discusión parlamentaria. Lejos de sentirse intimidada, Lemoine aseguró que su actitud es una respuesta a lo que considera hostigamiento previo: “Se van a tener que bancar lo mismo que hacen ellos”, declaró en redes sociales.

La diputada destacó que su intención es “devolver con la misma moneda” y celebró haber “marcado territorio” dentro del recinto, reafirmando su estilo confrontativo desde que asumió su banca.

Reacciones políticas y creciente clima de tensión

Las palabras de Lemoine no pasaron desapercibidas. Mientras el kirchnerismo denunció un clima de hostigamiento y violencia simbólica, dentro del oficialismo algunos dirigentes valoraron su tono desafiante como parte de la disputa política que atraviesa al Congreso.

Desde La Libertad Avanza, sostienen que la diputada expone una dinámica que, según ellos, viene desde gestiones anteriores. Para Lemoine, su accionar sigue una premisa simple: “Tratar como me tratan”.

El debate sobre los límites del comportamiento legislativo

El nuevo episodio se suma a otros momentos de fricción que protagonizó en el recinto, consolidando su imagen como una de las voces más combativas del oficialismo. En un Parlamento donde los choques verbales y las acusaciones cruzadas se volvieron moneda corriente, las declaraciones de Lemoine reavivan la discusión sobre los límites del comportamiento legislativo y el impacto del clima político en el debate democrático.

