Lilia Lemoine amenaza a la oposición en el Congreso: “Ahora van a ver lo que es el bullying”

El debate sobre los límites del comportamiento legislativo

El nuevo episodio se suma a otros momentos de fricción que protagonizó en el recinto, consolidando su imagen como una de las voces más combativas del oficialismo. En un Parlamento donde los choques verbales y las acusaciones cruzadas se volvieron moneda corriente, las declaraciones de Lemoine reavivan la discusión sobre los límites del comportamiento legislativo y el impacto del clima político en el debate democrático.