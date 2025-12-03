Video: el llamativo juramento de la diputada libertaria Virginia Gallardo

Virginia Gallardo juró como diputada nacional por Corrientes y su llamativa manera de hacerlo quedó registrada en un video que se volvió tendencia. Tras haber sido elegida en las elecciones del 26 de octubre, la bailarina se incorporará formalmente a las actividades legislativas el 10 de diciembre.
Durante la ceremonia de este miércoles a las 13, donde prestaron juramento los 127 nuevos legisladores que renovarán la mitad de la Cámara de Diputados, Gallardo sorprendió al pronunciar su compromiso con su hija en brazos.
“Como correntina, por la familia, por las infancias y por un futuro mejor para todos, sí juro”, expresó frente al recinto.
Para la ocasión, la futura diputada de La Libertad Avanza eligió un look total white, combinación que también llevó su pequeña hija, generando una fuerte repercusión en redes sociales.
Video del juramento de Virginia Gallardo como diputada nacional
El momento del juramento se viralizó rápidamente, posicionando a Gallardo entre los nombres más buscados de la jornada.
"Por la familia, por las infancias y por un futuro mejor para todos"— Resumido.info (@Resumidoinfo) December 3, 2025
Virginia Gallardo jurÃ³ como diputada nacional pic.twitter.com/jaDbWP9Z3B
Qué dijo Virginia Gallardo tras ganar en las elecciones de octubre
Después de conocerse los resultados favorables para La Libertad Avanza el 26 de octubre, Gallardo compartió sus primeras impresiones sobre el desempeño electoral del espacio.
“Al parecer, los resultados son todos muy buenos a nivel país, que es lo que nos importa”, afirmó.
Luego profundizó:
“De a poquito, vamos sumando gente que entiende que este es el camino. Hay que involucrarse, hay que sumarse, hay que avanzar, porque la verdad es que tenemos el futuro de una Argentina próspera a la vuelta de la esquina”.
Sus declaraciones reforzaron la narrativa libertaria centrada en la idea de cambio, participación ciudadana y crecimiento económico.
Virginia Gallardo recordó a Ricardo Fort antes de debutar en política
Días antes de su debut político, Gallardo sorprendió al recordar a Ricardo Fort, con quien tuvo una relación en 2009. Lo hizo a través de un posteo en Instagram que generó miles de reacciones.
Acompañó la foto con un mensaje emotivo:
“Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo”.
Y cerró con una frase que dio que hablar:
“Vamos Comandante. Confío en que me estarás cuidando”.
El recuerdo abrió nuevamente la conversación sobre el vínculo entre Gallardo y Fort, y muchos seguidores incluso especularon con que el empresario “hubiese sido libertario”.