Secciones
Política

La Libertad Avanza propone una reforma integral del Estado en Tucumán

La iniciativa incluye modificaciones en cada una de las grandes áreas que conforman la administración provincial.

Lisandro Catalán lidera el espacio libertario en Tucumán. Lisandro Catalán lidera el espacio libertario en Tucumán. ARCHIVO
28 Noviembre 2025

La Libertad Avanza presentó un paquete de propuestas orientado a una reestructuración profunda del Estado tucumano, con cambios en materia administrativa, tributaria, productiva, institucional y social. El plan contempla modificaciones en la organización gubernamental, en el esquema impositivo y en el funcionamiento de áreas clave como seguridad, salud y educación.

En primer lugar, el espacio plantea una Reforma del Estado con una reducción de la estructura ministerial: de nueve ministerios actuales a solo tres. La iniciativa incluye el cierre de oficinas consideradas “decorativas”, la fusión de áreas y la eliminación de organismos señalados como “cajas políticas”, entre ellos el IPLA. Según el proyecto, el objetivo es concentrar recursos en funciones esenciales y disminuir el gasto administrativo.

LLA plantea que el Estado deje de hacer obras públicas de manera directa

En materia tributaria, propone una Reforma Integral del Sistema Impositivo Provincial. El espacio sostiene que eliminará el impuesto a la salud pública, reducirá las alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos y avanzará hacia un esquema “más simple y equitativo”. La propuesta enfatiza la necesidad de reforzar la seguridad jurídica y los derechos de los contribuyentes.

El capítulo productivo incluye un programa de Impulso a la Actividad Económica, con reintegros fiscales para inversiones de gran escala, microcréditos accesibles para pequeñas y medianas empresas y un proceso de desregulación general. Según la propuesta, la meta es facilitar la actividad privada y dinamizar la economía provincial.

En cuanto a Infraestructura y Servicios, el plan plantea que el Estado deje de ejecutar obras públicas de manera directa. En su lugar, se propone que planifique, licite y supervise, mientras que la ejecución quedará en manos del sector privado. Además, contempla la reconversión de Vialidad, la privatización de la SAT y el uso de fondos del FONAVI para mecanismos de crédito.

Otro punto central es la reorganización territorial. El proyecto elimina las comunas rurales, transfiriendo sus funciones a los municipios. Se establece además un sistema automático y transparente de distribución tributaria, con el fin declarado de terminar con prácticas de “clientelismo territorial”.

La propuesta incluye una Reforma de la Legislatura, que limita a cuatro el número de asesores por legislador y fija un tope: el presupuesto legislativo no podrá superar el 1% del presupuesto provincial. También se elimina la facultad de los legisladores de entregar subsidios, para que se concentren exclusivamente en tareas legislativas.

En el plano judicial, La Libertad Avanza impulsa la implementación de Juicios por Jurados para delitos graves, con doce ciudadanos sorteados que participarán en procesos orales, públicos y videograbados. El objetivo declarado es aumentar la legitimidad y el control social sobre el sistema penal.

La agenda de Seguridad incluye una reorganización interna de la Policía, intervenciones focalizadas en zonas críticas, mejoras en la formación y acciones específicas contra la corrupción policial. El espacio propone aplicar en Tucumán la normativa nacional vigente en la materia.

En el área de Salud, el proyecto plantea dos alternativas excluyentes: hospitales con autonomía de gestión o un seguro provincial con libre elección que reemplazaría al IPSST. En ambos casos, el financiamiento seguiría al paciente y no a las estructuras administrativas.

Por último, la propuesta educativa declara la emergencia del sistema, con autonomía escolar, libertad de elección y financiamiento por alumno. El programa enfatiza la evaluación por resultados y una política centrada en el mérito académico y la calidad educativa.

Las iniciativas presentadas conforman un paquete de reformas estructurales que, según La Libertad Avanza, buscan modernizar el Estado, reducir gastos, fortalecer la actividad privada y reorganizar áreas clave de la administración pública provincial.

Temas TucumánLa Libertad Avanza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail
1

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas
2

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco
3

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez
4

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos
5

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico
6

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Más Noticias
Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Dolores ya tiene su 0 km de los Números de Oro

Dolores ya tiene su 0 km de los Números de Oro

Danza contemporánea: “Solo/Cuerpo y piano”, una experiencia en el teatro San Martín

Danza contemporánea: “Solo/Cuerpo y piano”, una experiencia en el teatro San Martín

Teatro tucumano: reponen “Marat/Sade” y “Barrio Viajantes”

Teatro tucumano: reponen “Marat/Sade” y “Barrio Viajantes”

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Rinden homenaje a Ernesto Dumit en el Ingenio de las Artes

Rinden homenaje a Ernesto Dumit en el Ingenio de las Artes

Comentarios