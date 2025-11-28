La Libertad Avanza propone una reforma integral del Estado en Tucumán

En primer lugar, el espacio plantea una Reforma del Estado con una reducción de la estructura ministerial: de nueve ministerios actuales a solo tres. La iniciativa incluye el cierre de oficinas consideradas “decorativas”, la fusión de áreas y la eliminación de organismos señalados como “cajas políticas”, entre ellos el IPLA. Según el proyecto, el objetivo es concentrar recursos en funciones esenciales y disminuir el gasto administrativo.