Argentina y un Grupo J lleno de contrastes: Austria, Argelia y Jordania, los primeros desafíos del Mundial 2026

Apenas finalizado el sorteo, Lionel Scaloni fijó el tono del análisis. El entrenador, que desde 2019 convirtió la mesura en una virtud colectiva, repitió una idea que ya había marcado la previa de Qatar. “Como dijimos en 2022: no hay rivales fáciles. Hay que jugar los partidos. No hay que dar nada por sentado. Vamos a intentar pasar de ronda”, afirmó. Luego, ante la consulta por un mensaje para los hinchas, reforzó el concepto con una frase que resume la identidad que quiere preservar. “Vamos a dar el máximo y a intentar hacer lo que hicimos el último Mundial: no dar una pelota por perdida. Y después que la pelota entre en vez de que vaya para afuera”, señaló. Su voz, más que una advertencia, funcionó como un recordatorio de que ningún campeón defiende su condición solo con pergaminos.