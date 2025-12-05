Australia prohíbe las redes sociales a los menores de 16 años con un innovador proyecto

Un precedente mundial

Con esta iniciativa, Australia se convierte en el primer país del mundo en implementar una regulación de alcance nacional para restringir el uso de redes sociales por edad. La medida ya generó repercusiones en otros gobiernos y organizaciones, que observan con atención el impacto de esta política en uno de los debates más urgentes de la era digital: cómo proteger a los menores en el entorno online.