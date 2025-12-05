Secciones
Mundo

Australia prohíbe las redes sociales a los menores de 16 años con un innovador proyecto

“Las redes sociales están perjudicando a nuestros hijos y voy a ponerle fin”, aseguró el primer ministro de ese país.

Australia prohíbe las redes sociales a los menores de 16 años con un innovador proyecto
Hace 27 Min

Australia volvió a instalar en la agenda global el debate sobre el impacto de la tecnología en la infancia. El gobierno aprobó una ley pionera que prohíbe el uso de redes sociales a los menores de 16 años, una medida que busca frenar el consumo excesivo de pantallas y proteger la salud mental de niños y adolescentes.

Aunque la legislación ya fue autorizada, entrará en vigencia dentro de un año, cuando las plataformas deberán bloquear el acceso a usuarios por debajo de la edad permitida.

Por qué Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16

El acelerado avance tecnológico de los últimos años generó preocupación mundial, especialmente entre especialistas en salud infantil. El uso intensivo de celulares y redes sociales se asocia a problemas de atención, deterioro emocional y trastornos de salud mental en edades cada vez más tempranas.

Según datos de Healthy Children, el 35% de los jóvenes de entre 13 y 17 años usa redes sociales de manera “casi constante”. Además, el 38% de los niños de 8 a 12 años frecuenta habitualmente estas plataformas, pese a que la mayoría exige un mínimo de 13 años para registrarse.

Para el gobierno australiano, estas cifras son alarmantes y evidencian un escenario de riesgo que incluye:

Exposición a estándares de belleza irreales

Inducción a trastornos alimenticios

Aparición de ansiedad y depresión

Ingreso precoz a apuestas online

Presión estética y deterioro de la autoestima

“Las redes sociales están perjudicando a nuestros hijos y voy a ponerle fin”, afirmó el primer ministro Anthony Albanese, impulsor del proyecto.

Qué establece la nueva ley australiana

La normativa prohíbe que usuarios menores de 16 años puedan abrir o mantener cuentas en redes como Facebook, Instagram, Snapchat o TikTok.

Además, impone por primera vez obligaciones estrictas a las empresas tecnológicas, que deberán implementar sistemas robustos de verificación de edad. El incumplimiento podría derivar en multas de hasta 50 millones de dólares australianos (unos 32 millones de dólares estadounidenses).

El enfoque del gobierno es claro: la responsabilidad recae en las compañías, no en los niños.

Un precedente mundial

Con esta iniciativa, Australia se convierte en el primer país del mundo en implementar una regulación de alcance nacional para restringir el uso de redes sociales por edad. La medida ya generó repercusiones en otros gobiernos y organizaciones, que observan con atención el impacto de esta política en uno de los debates más urgentes de la era digital: cómo proteger a los menores en el entorno online.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes
1

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify
2

Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial
3

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad
4

Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda
5

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”
6

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

Más Noticias
Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify

Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad

Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

¿A qué hora de Argentina será el sorteo del Mundial 2026?

¿A qué hora de Argentina será el sorteo del Mundial 2026?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Comentarios