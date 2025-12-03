Australia: en qué consiste la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 16 años

Un estudio encargado por el propio gobierno reveló que el 96% de los niños de entre 10 y 15 años utiliza redes sociales y que la mayoría ha estado expuesta a contenidos dañinos, que van desde material misógino hasta vídeos de peleas o publicaciones que promueven trastornos alimentarios y el suicidio. También se informó que uno de cada siete ha sufrido acoso sexual y que más de la mitad ha sido víctima de ciberacoso, según un informe de la BBC News.