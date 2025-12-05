El Grupo J bajo la lupa: quién es quién entre los rivales de Argentina en el Mundial 2026

Argentina ya conoce el camino con el que iniciará la defensa del título. El sorteo del Mundial 2026 ubicó al equipo de Lionel Scaloni en el Grupo J, acompañado por Austria, Argelia y Jordania, un escenario que se presenta exigente pero accesible para un seleccionado que llega como vigente campeón del mundo, campeón de América y con la responsabilidad de sostener un ciclo histórico.
La Scaloneta afrontará esta Copa del Mundo con la base que levantó el trofeo en Qatar 2022 y con la expectativa que genera ver al equipo en un nuevo desafío, esta vez en una edición ampliada a 48 participantes. La pregunta es inevitable: ¿qué puede esperar Argentina de cada uno de sus rivales?
A continuación, un repaso y análisis equipo por equipo.
Argentina: favorita, con experiencia y confianza acumulada
La Selección llega como candidata por trayectoria y por identidad futbolística. El título en Doha marcó un antes y un después, pero también lo hicieron la Copa América 2021 y la Finalissima. El equipo mantiene estructura, funcionamiento y un intangible clave: confianza competitiva.
El desafío es grande. Debe sostener el nivel, administrar la presión y competir en un contexto diferente al de Qatar, pero con un plantel sólido y con Lionel Messi todavía vigente como referencia. Si Argentina clasifica primera o segunda, se cruzará con un equipo del Grupo H (España o Uruguay aparecen como escenarios probables). Si avanza como tercera, el rival sería el ganador del Grupo K (Portugal o Colombia), lo que cambia por completo la dificultad del cuadro.
La zona no presenta selecciones de repechaje, algo que facilita la planificación desde el primer día.
Austria: un equipo ordenado, con base en Bundesliga
Austria llega fortalecida por su última participación europea, donde compartió grupo con selecciones de peso como Francia y Países Bajos. De la mano de Ralf Rangnick, el equipo adoptó un estilo de presión alta y ritmo intenso.
David Alaba continúa siendo el nombre más representativo cuando está disponible, pero la estructura se sostiene también por la presencia de varios futbolistas que compiten en la Bundesliga. La duda pasa por las áreas ya que no termina de aparecer un arquero consolidado a nivel de élite y en ofensiva ya no tiene el peso individual que aportó Marko Arnautovic en sus mejores años.
No obstante, es un rival competitivo, táctico y físicamente fuerte. No será sencillo, pero Argentina llegará como favorita.
Argelia: talento ofensivo, pero irregular cuando no controla la pelota
El caso argelino tiene un contraste llamativo. Fue campeón de África en 2019, pero estuvo ausente en Rusia 2018 y Qatar 2022. Para 2026 clasificó con autoridad, con una fase previa muy positiva.
Riyad Mahrez continúa siendo la figura más reconocida, ahora jugando en Arabia Saudita, y el plantel reúne jugadores técnicamente destacados del mediocampo hacia adelante. El punto a observar está en el equilibrio porque cuando no logra tener la posesión, suele sufrir defensivamente.
Será el primer rival de Argentina en el debut del Mundial, un duelo clave para marcar el ritmo del grupo.
Jordania: debut mundialista y rol de sorpresa
Jordania será una de las selecciones debutantes en esta Copa del Mundo. Sorprendió con su llegada hasta la final de la Copa Asia 2024, donde cayó ante Qatar. Para ellos, avanzar de fase ya sería histórico.
Tiene pocos nombres con rodaje europeo, pero cuenta con un futbolista a seguir que es Musa Al-Tamari, actualmente en Rennes. El resto del plantel se distribuye principalmente en ligas asiáticas. Es, en los papeles, lo "facilito" del grupo, aunque los mundiales ya demostraron que los favoritos no deben relajarse.
Será el cierre de la fase inicial para Argentina.
Sedes y recorrido posible
Argentina jugará la fase de grupos en Kansas, Dallas o San Francisco, sin aparición en la Costa Este. La logística será un factor a seguir por distancias y desplazamientos, pero con mayor previsibilidad gracias a que todos los rivales quedaron definidos en el sorteo.
El campeón vigente ya tiene escenario, sedes y nombres propios para comenzar a proyectar la primera parte del torneo. Queda el trabajo previo, la lista y la puesta a punto. La defensa del título ya empezó.