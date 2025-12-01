A horas del sorteo del Mundial 2026: así sería el “grupo de la muerte” que podría tocarle a Argentina

Antes de mirar posibles combinaciones, es clave recordar una norma fundamental: la FIFA no permite que dos selecciones de la misma Confederación compartan grupo, salvo las europeas, que pueden coincidir hasta dos por zona. Por eso, la Albiceleste no podrá enfrentar a Uruguay, Colombia o Ecuador, que están en el Bombo 2. En ese bolillero, el rival más temible es Marruecos, semifinalista en 2022 y con una Eliminatoria impecable; mientras que Irán o Corea del Sur se proyectan como opciones más livianas.