A horas del sorteo del Mundial 2026: así sería el “grupo de la muerte” que podría tocarle a Argentina

Con la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 entrando en su etapa decisiva, el fervor comienza a sentirse con fuerza en la Argentina. El primer gran momento llegará el 5 de diciembre en Washington D.C., donde se realizará el sorteo que marcará el camino inicial de la Selección. Allí, el campeón vigente conocerá a los tres rivales de la fase de grupos, en un certamen que por primera vez reunirá a 48 países divididos en 12 zonas.
El nuevo formato establece cuatro bombos conformados según el ranking FIFA. Argentina, conducida por Lionel Scaloni, partirá desde el Bombo 1, acompañada por España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Alemania, Países Bajos y los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá. Eso le permitirá evitar a todas esas potencias en el comienzo de la competencia.
Antes de mirar posibles combinaciones, es clave recordar una norma fundamental: la FIFA no permite que dos selecciones de la misma Confederación compartan grupo, salvo las europeas, que pueden coincidir hasta dos por zona. Por eso, la Albiceleste no podrá enfrentar a Uruguay, Colombia o Ecuador, que están en el Bombo 2. En ese bolillero, el rival más temible es Marruecos, semifinalista en 2022 y con una Eliminatoria impecable; mientras que Irán o Corea del Sur se proyectan como opciones más livianas.
El Bombo 3 también ofrece contrastes marcados. Allí aparece Noruega, impulsada por la potencia goleadora de Erling Haaland, y convertida en una amenaza real después de su gran rendimiento en la clasificación europea. En contrapartida, equipos como Panamá, Catar o Uzbekistán lucen más manejables para un conjunto del nivel argentino. El Bombo 4, por ahora, no incluye adversarios de peso, aunque podría incorporar a un gigante europeo dependiendo del Repechaje.
Los posibles escenarios para la selección argentina
Grupo accesible: Corea del Sur (Bombo 2), Panamá (Bombo 3), Cabo Verde (Bombo 4).
Grupo más difícil: Marruecos (Bombo 2), Noruega (Bombo 3), Italia (Bombo 4).