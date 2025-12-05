Argentina regresa al mercado de capitales con un bono en dólares a 2029: claves de la emisión

Argentina regresará la próxima semana al mercado de capitales con la emisión de un bono en dólares para obtener divisas ante los vencimientos de enero. La Secretaría de Finanzas anunció la licitación de un bono del Tesoro Nacional que se colocará el miércoles 10 de diciembre, con el objetivo de cubrir parte del pago por más de U$S4.200 millones que vence el próximo mes.