Argentina regresa al mercado de capitales con un bono en dólares a 2029: claves de la emisión

El Tesoro Nacional colocará un título a cuatro años con cupón del 6,5%, buscando cubrir parte de los vencimientos de deuda previstos para enero.

Luis Caputo.
Hace 2 Hs

Argentina regresará la próxima semana al mercado de capitales con la emisión de un bono en dólares para obtener divisas ante los vencimientos de enero. La Secretaría de Finanzas anunció la licitación de un bono del Tesoro Nacional que se colocará el miércoles 10 de diciembre, con el objetivo de cubrir parte del pago por más de U$S4.200 millones que vence el próximo mes.

El ministro de Economía del gobierno de Javier Milei, Luis Caputo, confirmó la noticia en una entrevista televisiva y explicó que la nueva emisión se realizará bajo legislación argentina, en cumplimiento de la “Ley Guzmán”, que establece que los bonos emitidos bajo jurisdicción extranjera requieren aprobación del Congreso. 

Esta será la primera colocación de deuda en moneda extranjera desde enero de 2018, cuando Caputo era ministro de Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri. Por su parte, el presidente Javier Milei celebró la medida en su cuenta de X, destacando que se trata de un bono a 2029 con cupón del 6,5% bajo ley local.

Claves del bono en dólares

- El bono tendrá un plazo cercano a cuatro años, con capital abonado íntegramente al vencimiento, previsto para el 30 de noviembre de 2029, y devengará un cupón semestral del 6,5%. La tasa final dependerá del precio de colocación fijado en la subasta.

- La liquidación de la operación, con entrega de títulos y recepción de dólares, se realizará dos días después, el viernes 12 de diciembre.

- El repago del capital será del 100% al vencimiento, con suscripción y pago en dólares.

- El objetivo principal es cancelar los vencimientos de los bonos AL30 y AL29, programados para el 9 de enero de 2026.

- Caputo aclaró que no esperan obtener la totalidad de los U$S4.200 millones que vencen en enero, aunque no precisó el monto exacto que buscarán colocar la próxima semana.

Temas El DólarMauricio MacriMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoGobierno nacionalArgentinaJavier Milei
