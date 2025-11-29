Fueron a Alumni Forum y volvieron decididos a construir los cambios que necesita Tucumán

LIDERAZGO JOVEN. De izquierda a derecha: Juan Melian, Facundo Navarro, José Albarracín, Melinda Fregenal, Agustina Zingale (secretaria Jóvenes Dirigentes Tucumán), Agustín Alberto Padilla (director Jóvenes Dirigentes Tucumán), Julieta Salas y Tobías Simón. / GENTILEZA DE AGUSTÍN PADILLA