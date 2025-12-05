Presentaron la 11° edición de “Una Navidad Diferente”, el encuentro solidario que reúne a los tucumanos en Nochebuena

Con el tiempo, el evento se consolidó como una de las expresiones de solidaridad más significativas de la provincia. Su propósito es transmitir los valores centrales del mensaje de Jesucristo: convivencia pacífica, amor, esperanza y el compromiso con la eliminación de desigualdades. Así, quienes no tengan dónde o con quién compartir la víspera navideña encuentran un espacio de encuentro, acompañamiento y alegría en el principal paseo público de la capital tucumana.