Presentaron la 11° edición de “Una Navidad Diferente”, el encuentro solidario que reúne a los tucumanos en Nochebuena

Como cada año, la plaza Independencia contará con cientos de personas la noche del 24 de diciembre.

Hace 1 Hs

En las instalaciones del Ente Tucumán Turismo (ETT) se lanzó oficialmente la 11° edición de “Una Navidad Diferente”, el tradicional encuentro solidario organizado por la Fundación Un Mundo Diferente que cada año convoca a miles de tucumanos en la plaza Independencia para celebrar la llegada de la Navidad.

Con el tiempo, el evento se consolidó como una de las expresiones de solidaridad más significativas de la provincia. Su propósito es transmitir los valores centrales del mensaje de Jesucristo: convivencia pacífica, amor, esperanza y el compromiso con la eliminación de desigualdades. Así, quienes no tengan dónde o con quién compartir la víspera navideña encuentran un espacio de encuentro, acompañamiento y alegría en el principal paseo público de la capital tucumana.

Durante la conferencia, encabezada por el secretario general del ETT, Marcos Díaz, junto al presidente y la coordinadora de la Fundación Un Mundo Diferente, Augusto Romero y Daiana Del Campo, se detallaron los canales disponibles para que la comunidad acerque donaciones. Esas contribuciones permitirán preparar la mesa navideña y reunir regalos y elementos de utilidad destinados a las familias que asistirán.

“Todos sabemos la importancia que tiene la Navidad para la comunidad cristiana. Desde el Ente de Turismo apoyamos estos eventos que constituyen manifestaciones de fe, amor y hermandad tanto como lo hacemos con productos netamente turísticos como la Ruta de la Fe”, señaló Díaz, quien definió al encuentro como “un espacio donde la sociedad se encuentra y hace sentir su presencia hacia el otro”.

Presentaron la 11° edición de “Una Navidad Diferente”, el encuentro solidario que reúne a los tucumanos en Nochebuena

Romero adelantó que la fundación ya está recibiendo donaciones y trabajando en la ornamentación sobre calle 24 de Septiembre para la nochebuena: centros de mesa, servilleteros, banderines y otros elementos que “vestirán de fiesta” a la plaza. 

“Nosotros motorizamos el evento, pero Una Navidad Diferente es un regalo de la sociedad tucumana para la misma sociedad. Empezamos con 300 personas y hoy esperamos a 1.200; muchos se acercan simplemente porque sienten que es algo especial, un momento para compartir la esencia de la Navidad”, expresó.

Las actividades comenzarán alrededor de las 21, con una misa oficiada por monseñor Carlos Sánchez, que dará inicio a una noche que combinará espiritualidad, encuentro comunitario y un profundo espíritu solidario.

Del Campo anticipó que el menú de este año será pollo al verdeo con arroz primavera, por lo que se necesitarán donaciones de insumos de cocina, bebidas, dulces y regalos, especialmente juguetes para los niños.

En cuanto a las formas de colaborar, la coordinadora explicó que quienes deseen sumarse pueden hacerlo a través de las redes oficiales: @unmundodiferentetuc en Instagram y Un Mundo Diferente en Facebook. “Allí encontrarán nuestro número de teléfono. También pueden acercarse a nuestra sede en San Lorenzo 480, todas las tardes. Además, pueden sumarse como voluntarios: donar tiempo y esfuerzo es tan importante como el aporte económico”, concluyó.

