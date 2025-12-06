Vitamina C: el secreto "anti-age" para una piel radiante que está en tu cocina

¿Sueñas con una piel luminosa, firme y con menos arrugas? A menudo buscamos la solución en tratamientos cosméticos de lujo, pero el verdadero secreto para un cutis envidiable podría estar mucho más cerca: en tu plato. La vitamina C no solo es vital para las defensas, sino que es el combustible indispensable para mantener la juventud de la piel.