El gobernador de La Pampa reclamó a la Nación por una deuda previsional y marcó distancia del Presupuesto 2026

La agenda de reclamos de La Pampa incluye además la reactivación de la obra pública y la búsqueda de mecanismos equitativos de compensación para todas las provincias, con prioridad para aquellas con mayores deudas pendientes por parte de la Nación. Ziliotto reiteró la disposición de su administración a aportar toda la documentación requerida, pero pidió “resolver el tema institucional” para reducir la conflictividad y avanzar en otras prioridades de gestión.