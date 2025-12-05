El gobernador de La Pampa reclamó a la Nación por una deuda previsional y marcó distancia del Presupuesto 2026

En la antesala de las sesiones extraordinarias, el gobierno de Javier Milei apura reuniones con gobernadores y retoma negociaciones clave con las provincias. En este marco, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvieron uno de sus últimos encuentros con mandatarios provinciales antes del inicio del período legislativo especial previsto para el 10 de diciembre.
El más reciente fue el que protagonizó esta mañana el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien dialogó durante 45 minutos con la cúpula libertaria en la Casa Rosada.
Ziliotto es el único gobernador alineado con la conducción nacional del Partido Justicialista que fue convocado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), a diferencia de sus pares Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja).
En el oficialismo consideran que el pampeano mantiene una mayor predisposición al diálogo y destacan el peso legislativo que posee, con tres diputados y un senador propios, votos que podrían ser determinantes para la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas que la administración libertaria buscará impulsar.
Tras la reunión, Ziliotto reiteró el reclamo por una deuda superior a $400.000 millones que la Nación mantiene con La Pampa, principalmente por la compensación del déficit previsional derivado de que la provincia no transfirió su caja jubilatoria a la Anses. El mandatario entregó a los funcionarios un detalle actualizado de los montos exigidos y pidió una respuesta “lo antes posible”.
En declaraciones a periodistas acreditados, afirmó que la deuda coloca a la provincia en “desigualdad de condiciones” respecto de otras jurisdicciones que sí cedieron sus sistemas previsionales al Estado nacional. Subrayó que aún rige el plazo fijado por la Corte Suprema para definir la diferencia a saldar, el cual vence el próximo miércoles. “No solo debemos acordar la cifra histórica, sino también encontrar un mecanismo de actualización”, puntualizó, según consignó el sitio Infobae.
El gobernador marcó distancia de cualquier vínculo entre este reclamo y la posición que tomarán los legisladores pampeanos frente al Presupuesto 2026. “No tiene nada que ver una cosa con la otra”, aclaró. Según afirmó, el proyecto tal como está redactado “no contempla los intereses de la provincia” ni garantiza fondos para obras públicas o compensaciones por deudas nacionales con las provincias.
Consultado por el reciente anuncio del ministro de Economía sobre el regreso del país a los mercados internacionales de crédito, Ziliotto insistió en que cualquier endeudamiento debe destinarse exclusivamente a inversión productiva y generación de empleo, y advirtió que utilizarlo para gastos corrientes significaría “retroceder”.
Sobre las reformas laboral y tributaria que prepara el Gobierno, señaló que no es posible fijar postura sobre proyectos aún no presentados. Si bien aclaró que no rechaza la idea de reforma, advirtió que no acompañará ninguna iniciativa que afecte los intereses de la provincia o de su población.
La agenda de reclamos de La Pampa incluye además la reactivación de la obra pública y la búsqueda de mecanismos equitativos de compensación para todas las provincias, con prioridad para aquellas con mayores deudas pendientes por parte de la Nación. Ziliotto reiteró la disposición de su administración a aportar toda la documentación requerida, pero pidió “resolver el tema institucional” para reducir la conflictividad y avanzar en otras prioridades de gestión.
Este fue uno de los últimos encuentros encabezados por Santilli, quien aún tiene pendiente reuniones con Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis), este último sin representación parlamentaria.