Indio Solari mostró cómo está hoy: pese a su Parkinson sigue componiendo

El músico anunció su retiro de los escenario pero se mantiene activo en la red social.

Hace 2 Hs

Aunque mantiene su vida privada en un profundo hermetismo que se agudizó tras su diagnóstico de Parkinson, el Indio Solari es muy activo en su cuenta de Instagram. Allí publica fotos sobre el genocidio en Gaza, también imágenes de su estudio de grabación y hasta algunos adelantos de sus canciones. A sus 76 años, el ex líder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota encontró en las redes sociales un canal de comunicación con sus seguidores.

Solari mantiene intacta su tradición de involucrarse desde sus redes en causas sociales y políticas urgentes. Recientemente eligió visibilizar la situación del pueblo palestino, que sigue enfrentando ataques, pérdidas humanas y la destrucción de comunidades enteras.

El músico compartió una imagen en la que se ve a niños con ollas vacías pidiendo alimento, junto a un texto contundente: “Dios avala esto?”. La publicación apunta directamente a denunciar el genocidio y la devastación que atraviesa la población en Gaza. 

El posteo se suma a una serie de mensajes que Solari ya compartió en los últimos meses sobre este conflicto. Recientemente también escribió: “GAZA… POR FAVOR!”, reafirmando su sensibilidad frente al drama humanitario que crece día a día en la región.

"No creo que de más reportajes. Pronto saldrán sus memorias y en parte él va a hablar a través de eso. O quizás de algún que otro mensaje a través de Marcelo Figueras, quien escribió su biografía. ¿Si va a volver a tocar en vivo? Eso no va pasar... a lo sumo buscaremos alguna forma digital para reemplazar ese contacto, pero para eso todavía falta", había manifestado Julio Sáez, mánager de Carlos "Indio" Solari, en una entrevista con La Nación.

Esta es, sin dudas, la confirmación que los seguidores del artista no querían escuchar. Todos esperaban presenciar, al menos, un último show a modo de despedida. Pero Solari optó por descartar esta posibilidad aunque sigue creando música mientras sobrelleva su avanzado Parkinson. 

Una muestra de que se mantiene activo son las fotografías que pública en Instagram. Si bien la mayoría están pixeladas y difusas, también filtra algunas sin filtro donde muestra su estado actual. La última, por ejemplo, fue el pasado 25 de julio, donde aparece con una guitarra en mano. 

Sus fans se ilusionan. "¿Que será de nosotros el día que no estés"; "Te amo Indio"; "Qué elegancia Míster", fueron algunos de los comentarios expresados por el público, que imagina de manera constante una potencial vuelta a los escenarios.

Comentarios