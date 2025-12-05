Secciones
Qué dice la psicología sobre las personas que hablan solas y en voz alta

Psicólogos detallan por qué este hábito es más común de lo que parece y qué función cumple en el día a día.

Los expertos en comportamiento aseguran que hablar solo no es un acto irracional Los expertos en comportamiento aseguran que hablar solo no es un acto irracional Blu Radio
Hace 2 Hs

Hablar solo y en voz alta es un hábito que muchas personas mantienen en privado, pero que otros exhiben sin pudor en la calle, el trabajo o incluso en el transporte público. Aunque suele asociarse con distracción o rareza, este comportamiento es más común de lo que se piensa y despierta desde hace años el interés de especialistas en comportamiento humano.

Lejos de interpretarlo como un signo de problema, los expertos analizan qué funciones cumple este diálogo interno externalizado y por qué puede ser una herramienta poderosa para la organización mental, la toma de decisiones y el manejo de emociones. Qué revelan sobre nosotros esas frases sueltas que se escapan sin testigos —o con demasiados— es parte de un debate que gana espacio en la investigación contemporánea.

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que hablan solas y en voz alta

Gary Lupyan, profesor asociado de psicología en la Universidad de Wisconsin, señaló a la BBC que hablar en soledad no tiene nada de irracional. Diversos estudios respaldan esta afirmación, al demostrar que verbalizar en voz alta puede favorecer la memoria. En uno de los experimentos más reconocidos, los investigadores mostraron una serie de objetos en una pantalla, y las personas que los iban nombrando lograban encontrarlos antes que quienes permanecían en silencio.

Lupyan explica que decir “plátano”, por ejemplo, activa en el cerebro información visual y contextual que agiliza la búsqueda del objeto. “Aunque todos sabemos cómo es un plátano, pronunciar la palabra permite al cerebro recuperar datos adicionales sobre él, incluida su apariencia. Por supuesto que lo hallaríamos igual, pero lo haremos más rápido si lo decimos”, afirmó.

Esta práctica tampoco es exclusiva de los adultos: se manifiesta en niños que recurren al auto-habla para organizarse cuando realizan actividades diarias, como vestirse o abrocharse los cordones. Ese recurso verbal los ayuda a seguir pasos secuenciales, desarrollar autocontrol y afianzar el aprendizaje, funcionando como una auténtica herramienta cognitiva.

