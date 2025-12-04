Para las selecciones, el sorteo del Mundial nunca es un trámite

La derrota 1-0 ante los africanos, con gol de François Omam-Biyik, marcó el tono de una fase de grupos que obligó a la Selección a replantearse su estrategia sobre la marcha. Aunque logró clasificarse, ese tropiezo inicial modificó el recorrido y lo llevó a enfrentarse a rivales que no estaban previstos en los papeles como fue el caso de los octavos de final contra Brasil.