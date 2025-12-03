Secciones
DeportesFútbol

Sorteo del Mundial 2026: a horas del gran evento, mirá cómo podrían quedar los grupos

Este simulador permite jugar con las mismas reglas que se aplicarán en la ceremonia oficial que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington.

Sorteo del Mundial 2026: a horas del gran evento, mirá cómo podrían quedar los grupos
LA GACETA
Por LA GACETA Hace 3 Hs

Desde hoy podés jugar al simulador del Sorteo Mundial 2026 desarrollado por LA GACETA, un juego interactivo en el que podrás armar los grupos de la primera fase del torneo que todos esperamos.

Allí vas a poder simular un hecho inédito en la historias de los mundiales: un sorteo para armar 12 grupos con 48 selecciones. Desde tu computadora o celular, serás protagonista de una experiencia dinámica, visual y pensada para los verdaderos fanáticos de la Selección Argentina.

El simulador permite jugar con las mismas reglas que se aplicarán en la ceremonia oficial que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington. De forma rápida y sencilla, cada usuario puede crear sus propios grupos, comparar posibles cruces y proyectar cuáles serían los caminos más accesibles o más complejos para las selecciones favoritas.

Cada grupo quedará conformado según la distribución de países por bombos. Por eso, esta herramienta va más allá del azar: funciona con un motor lógico que respeta rigurosamente las reglas oficiales del torneo, incluyendo la preasignación de los tres anfitriones (México, Canadá y Estados Unidos) como cabezas de serie y las complejas restricciones geográficas que impiden el cruce de equipos de la misma confederación, asegurando resultados matemáticamente posibles.

¡Jugá y compartilo con tus amigos!

Cómo funciona el simulador del Mundial 2026

La herramienta fue diseñada para ofrecer una interacción simple e intuitiva:

- Primero, elegís un grupo, haciendo clic en cualquiera de las bolillas que aparecen en la barra inferior.
- Luego, seguís presionando la misma bolilla para agregar las selecciones una a una hasta completar los cuatro cupos.
- Cuando el grupo se llena, la bolilla desaparece automáticamente para que puedas avanzar con el resto.

El objetivo es completar los 12 grupos, tal como ocurrirá en el sorteo real.

En pocos minutos vas a tener tu propio sorteo personalizado, listo para analizar, comparar y compartir con amigos o en redes.

Temas MéxicoCanadáEstados UnidosMundial 2026Sorteo Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“No quiero ser él”: Lamine Yamal respondió a la comparación con Lionel Messi y encendió el debate en las redes

“No quiero ser él”: Lamine Yamal respondió a la comparación con Lionel Messi y encendió el debate en las redes

La nueva ley del offside que podría cambiar el Mundial 2026 y favorecer a la Selección Argentina

La nueva ley del offside que podría cambiar el Mundial 2026 y favorecer a la Selección Argentina

Lo más popular
¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?
1

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”
2

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

La avanzada de los gauchos del norte
3

La avanzada de los gauchos del norte

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026
4

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado
5

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

El sorteo definió el camino de Los Pumas: así quedó su grupo para el Mundial de Rugby 2027
6

El sorteo definió el camino de Los Pumas: así quedó su grupo para el Mundial de Rugby 2027

Más Noticias
Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Conmoción en el fútbol nacional: falleció un entrenador del ascenso tras una repentina enfermedad

Conmoción en el fútbol nacional: falleció un entrenador del ascenso tras una repentina enfermedad

La Selección Argentina venció a Cuba, rompió un récord y mantiene puntaje ideal rumbo al Mundial de Básquet 2027

La Selección Argentina venció a Cuba, rompió un récord y mantiene puntaje ideal rumbo al Mundial de Básquet 2027

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

El posible camino de Los Pumas en Australia 2027: cómo podrían quedar las llaves con el nuevo formato del Mundial

El posible camino de Los Pumas en Australia 2027: cómo podrían quedar las llaves con el nuevo formato del Mundial

El sorteo definió el camino de Los Pumas: así quedó su grupo para el Mundial de Rugby 2027

El sorteo definió el camino de Los Pumas: así quedó su grupo para el Mundial de Rugby 2027

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

Comentarios