Bill Gates alerta sobre un repunte “trágico” de la mortalidad infantil

PARIS, Francia.- La mortalidad infantil registrará este año un repunte “trágico” en el mundo por los recortes en la ayuda internacional por parte de los países occidentales, alertó el multimillonario Bill Gates en una entrevista.
El cofundador de Microsoft hizo estas declaraciones a raíz de la publicación de un informe de la fundación Gates, que apunta que 4,8 millones de niños habrán muerto antes de cumplir los cinco años en 2025, lo que supone el primer aumento de esa cifra desde principios de siglo.
Esta proyección constituye una “tragedia” para Gates, quien observa un retroceso probablemente inevitable, ya que el número de muertes infantiles no había dejado de disminuir desde los cerca de 10 millones anuales registrados a principios de la década de 2000.
Tanto para el multimillonario como para los autores del informe, la causa se debe a la tendencia general de los países occidentales a reducir su ayuda financiera al extranjero.
Estados Unidos tomó las medidas más emblemáticas desde el regreso del republicano Donald Trump a la presidencia.
Gates, concretamente, criticó la actuación de otro multimillonario, Elon Musk, que durante varios meses dirigió el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado por el presidente para recortar el gasto público.
Aunque el DOGE ya se ha disuelto, Musk decidió recortar drásticamente la ayuda estadounidense, en particular la de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
Vacunación
Esta política “sin duda ha causado numerosas muertes”, denunció Gates, quien afirma que ahora está “dialogando” con Trump para limitar los daños. “Le animo a que restablezca las ayudas, o al menos a que las reduzca solo un poco”, explicó. “No estoy seguro de que lo consiga”, dijo.
Gates también mencionó la retirada de la financiación internacional destinada a Gavi, una organización que reúne a actores públicos y privados con el fin de acelerar los esfuerzos de vacunación en todo el mundo.
Esta decisión se produce en un contexto en el que el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., conocido por sus posturas escépticas respecto a las vacunas, multiplica las declaraciones infundadas en este sentido.
Gates denunció las posiciones “ampliamente desacreditadas y falaces” de Kennedy sobre la idea de que “no se debería recurrir a la vacunación infantil”.
“Aunque la Fundación Gates colabora con todas las administraciones -y encontramos puntos en común con el ministro Kennedy en lo que respecta a las vacunas-, tenemos opiniones fundamentalmente opuestas sobre el papel que han desempeñado en el mundo”, apuntó.
Más allá de Estados Unidos, el multimillonario destacó que la disminución “desproporcionada” de la ayuda internacional era una tendencia generalizada entre los países occidentales e incluía también a Francia, Alemania y Reino Unido.
La alerta lanzada por Gates y su fundación -creada en 2000 junto con su esposa Melinda, de quien ahora está divorciado- coincide con otros estudios.
En noviembre, el Instituto de Salud Global de Barcelona estimó que más de 22 millones de personas podían morir a causa de los recortes estadounidenses y europeos de aquí a 2030.
A pesar de estas preocupaciones, el multimillonario destacó los avances positivos en la lucha contra la mortalidad infantil, como la aparición de tratamientos inmunizantes contra el virus respiratorio sincitial (VRS), causante de la bronquiolitis.
En debate
La campaña de los antivacunas avanza en Estados Unidos. Expertos designados por el secretario de Salud debaten sobre la inmunización contra la hepatitis B y analizan la posibilidad de suspender su recomendación para los recién nacidos, en contra de la opinión de muchos médicos.
El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), cuyas recomendaciones suelen seguir las autoridades federales estadounidenses, modificó en septiembre las recomendaciones de vacunación contra el covid-19 y el sarampión.
Inicialmente prevista para ayer, su decisión sobre la vacuna contra la hepatitis B se pospuso hasta hoy, debido a la confusión y la resistencia de algunos de los expertos en cuanto a las implicaciones del cambio previsto.
Bajo la dirección de Kennedy Jr., el ACIP ahora está integrado por personalidades a menudo criticadas por la comunidad científica por su falta de experiencia o por difundir teorías escépticas sobre las vacunas.
Este grupo está reevaluando la seguridad de varias vacunas, algunas de las cuales se utilizan desde hace décadas.
El cambio liderado por el secretario de Salud estadounidense, quien desde hace tiempo ha expresado su retórica antivacunas a pesar de su falta de credenciales médicas, está causando alarma en la comunidad médica y científica en el país.
Los expertos advirtieron sobre la caída de las tasas de inmunización y el regreso de enfermedades contagiosas mortales como el sarampión, que causó varias muertes en 2025.