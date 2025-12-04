Secciones
Scaloni dirá presente en el sorteo del Mundial 2026: mañana Argentina conocerá su camino

Mañana, desde las 14, se realizará el sorteo del Mundial 2026 en Washington. Lionel Scaloni encabezará la delegación argentina y la Selección conocerá a sus rivales en un torneo con nuevo formato y 48 equipos.

RECUERDO. Scaloni estuvo acompañado por Tapia y Walter Samuel en el sorteo de Qatar 2022. RECUERDO. Scaloni estuvo acompañado por Tapia y Walter Samuel en el sorteo de Qatar 2022.
Hace 3 Hs

Lionel Scaloni formará parte de la delegación argentina que estará presente en el sorteo del Mundial 2026, que se realizará a las 14 en el Kennedy Center de Washington. El entrenador, junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y otros integrantes del cuerpo técnico, como Walter Samuel y el preparador físico Luis Martín, representará al seleccionado campeón del mundo en el evento que definirá los grupos para la próxima Copa del Mundo.

Cómo están distribuidos los bombos

Argentina integra el bombo 1 como cabeza de serie y no podrá enfrentar en la fase de grupos a ninguno de los equipos que comparten ese mismo copón. La distribución quedó establecida de la siguiente manera:

Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.
Bombo 2: Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.
Bombo 3: Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.
Bombo 4: Cabo Verde, Curazao, Ghana, Haití, Jordania y Nueva Zelanda, más cuatro ganadores del repechaje europeo y dos del repechaje internacional.

En el repechaje internacional competirán Jamaica, Surinam, Bolivia, Nueva Caledonia, Iraq y RD Congo por dos plazas. Por su parte, el repechaje europeo otorgará cuatro cupos entre Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.

Posibles rivales de la Selección Argentina

Como cabeza de serie, Argentina no podrá enfrentar a los otros equipos del bombo 1 ni a selecciones sudamericanas, ya que la FIFA no permite compartir grupo con equipos de la misma confederación, salvo la UEFA, que puede tener hasta dos representantes por zona.

Entre los posibles rivales aparecen combinados de peso del bombo 2 como Marruecos, Japón o Croacia. En el bombo 3 se encuentran equipos como Arabia Saudita, Egipto o Noruega, mientras que en el bombo 4 podría aparecer un ganador del repechaje europeo, incluyendo la posibilidad de Italia, uno de los candidatos más fuertes.

El nuevo formato del Mundial 2026

La edición 2026 estrenará un formato ampliado con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, la instancia en la que comenzarán los playoffs. El equipo campeón disputará un total de ocho partidos, uno más que en los mundiales anteriores.

Con Scaloni presente en Washington, Argentina conocerá este viernes su hoja de ruta en un torneo que presentará una estructura inédita y un abanico amplio de posibles rivales desde el inicio.

