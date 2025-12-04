Scaloni dirá presente en el sorteo del Mundial 2026: mañana Argentina conocerá su camino

Lionel Scaloni formará parte de la delegación argentina que estará presente en el sorteo del Mundial 2026, que se realizará a las 14 en el Kennedy Center de Washington. El entrenador, junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y otros integrantes del cuerpo técnico, como Walter Samuel y el preparador físico Luis Martín, representará al seleccionado campeón del mundo en el evento que definirá los grupos para la próxima Copa del Mundo.