“Dejaremos atrás cualquier improvisación”: la promesa de Mirkin al asumir como presidente de San Martín

Antes de que el acto comenzara, La Ciudadela ya estaba distinta. No era el bullicio de un día de partido ni la ansiedad de un resultado por definir: era algo más sereno, más humano. En los pasillos se mezclaban los saludos de los empleados, las sonrisas tímidas de los familiares, los abrazos de quienes se reencontraban después de meses difíciles y las miradas expectantes de los socios que habían llegado para acompañar. El club parecía respirar con alivio. La asunción de Oscar Mirkin y su comisión directiva no fue solo un trámite ni un cambio de autoridades: fue un ritual íntimo, una ceremonia cargada de afecto donde San Martín volvió a reconocerse en su gente, en sus historias y en ese deseo colectivo de empezar una nueva etapa.