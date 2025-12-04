Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

“La presidencia es una silla eléctrica”: el fuerte balance de Rubén Moisello antes de dejar San Martín

El ahora ex presidente pidió que el hincha acompañe y apoye el proceso que llevará adelante Mirkin.

NUEVA VIDA. Moisello dejó en claro que espera el día para volver a La Ciudadela como un hincha más.
En la de “Fuerte al Medio”, por LG Play, Rubén Moisello hizo un balance de su gestión al frente de San Martín. Un rato antes de concretarse el traspaso de mando a la comisión encabezada Oscar Mirkin explicó detalles de la transición, habló del estado económico del club y dejó definiciones sobre su salida anticipada.

A lo largo de la charla alternó análisis, autocrítica y emociones personales al cerrar un ciclo que marcó los últimos cinco años de la vida institucional del club. “Quiero volver a la cancha como un hincha más”, dijo. “La próxima vez que venga al estadio será para ver un partido como un hincha más; y no veo la hora. Cuando sos presidente no sólo sufrís por el resultado, sino por todo lo que lo rodea: la seguridad, las tribunas, los ingresos… Se sufre muchísimo”, agregó.

Moisello recordó que la carga emocional del cargo fue enorme. “Siempre dije que la presidencia de San Martín es una silla eléctrica, y así lo sentí”, afirmó antes de asegurar que los ataques en redes tras la final perdida en Rosario precipitaron su salida anticipada. “Por una final perdida se lanzaron acusaciones infundadas. Esta entrega anticipada es un acto de amor al club. Podíamos seguir, pero preferimos pensar en San Martín”.

Ante la consulta sobre el estado económico y administrativo del club, fue tajante. “Ayer -por el miércoles- ya empezamos el punteo con la gente enviada por Mirkin. Revisaron todo; indumentaria, mobiliario y equipamiento. Hoy entregamos el dinero en caja, la rendición completa del semestre y el detalle de deudas y acreencias. Dejamos más acreencias que deudas”, lanzó.

Moisello remarcó que la transición se dio en buenos términos. “Tengo muy buena relación con Oscar. Charlamos varias veces y creo que recibe un club ordenado, con obras terminadas, documentación en regla y una contabilidad absolutamente transparente”, advirtió. “Sacamos nueve jugadores cuyos contratos se vencían. La idea era dejarle un terreno lo más despejado posible para que la nueva dirigencia tome decisiones”.

El presidente saliente anticipó que Darío Sand planea reunirse con la nueva CD antes de tomar una decisión respecto a su futuro. Además, que Matías “Caco” García y Junior Arias deberían volver. “‘Junior’ seguramente no regrese, pero eso implicará un ingreso económico. En cuanto a ‘Caco’ habrá que ver en qué estado está. Es un gran jugador para recuperar”, lanzó.

Moisello resaltó el club que dejan en lo edilicio. “En obras, la gestión fue altísima. Dudo que haya habido otra comisión que dejara tanta cantidad y calidad de obras”, marcó, aunque también fue autocrítico. “Nos faltó la final; ese plus que te da un ascenso. Trajimos técnicos y jugadores que eran los mejores, pero San Martín es un club distinto. El peso del escudo y la exigencia del público no es para cualquiera”.

El mensaje final al hincha, dejó una reflexión directa. “Agradezco a los que creyeron y a los que nos apoyaron. Y a los que no creyeron y atacaron en redes, les pido que recapaciten. Cada golpe a una comisión es un golpe al club. Tengan paciencia con la dirigencia que viene. Volvamos a la mística, al orgullo de ser de San Martín”, concluyó.

