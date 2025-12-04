“La presidencia es una silla eléctrica”: el fuerte balance de Rubén Moisello antes de dejar San Martín

A lo largo de la charla alternó análisis, autocrítica y emociones personales al cerrar un ciclo que marcó los últimos cinco años de la vida institucional del club. “Quiero volver a la cancha como un hincha más”, dijo. “La próxima vez que venga al estadio será para ver un partido como un hincha más; y no veo la hora. Cuando sos presidente no sólo sufrís por el resultado, sino por todo lo que lo rodea: la seguridad, las tribunas, los ingresos… Se sufre muchísimo”, agregó.