Marcelo Gallardo apunta alto: conocé la lista de refuerzos que le pidió a la dirigencia de River

Román Vega, lateral izquierdo de Zenit de Rusia: Gallardo vuelve a la carga por el ex Argentinos Juniors. River estuvo cerca de contratarlo en junio, pero el "Bicho" aceptó una oferta superior del Zenit, que pagó 9 millones de dólares por el 90% de su pase. El defensa de 21 años no logró continuidad en Rusia y River estudia una cesión con obligación de compra. Sin embargo, el club de San Petersburgo buscará recuperar buena parte de su inversión.