Marcelo Gallardo apunta alto: conocé la lista de refuerzos que le pidió a la dirigencia de River

Mientras el plantel disfruta de sus primeros días de descanso, la dirigencia de River trabaja a fondo para avanzar con la lista de incorporaciones que Marcelo Gallardo elevó antes del receso. El entrenador pidió refuerzos en puestos puntuales y el club ya comenzó contactos formales por cada nombre. Aunque todavía no hay acuerdos cerrados, el mercado empezó a tomar temperatura en Núñez.
Tras la salida de varios futbolistas en la “limpieza” de fin de año, quedó claro cuáles son las prioridades a cubrir. Con la idea de evitar grandes gastos iniciales, el club busca repetir su estrategia: préstamos con opción u obligación de compra. Con ese plan, el vicepresidente Stefano Di Carlo y el mánager Mariano Barnao avanzan en distintas negociaciones con jugadores que hoy militan en el exterior.
Los futbolistas apuntados por River
Kevin Amaro, lateral derecho de Liverpool de Uruguay: es, por ahora, la gestión más encaminada. River tendrá una reunión crucial con los dirigentes de Liverpool por el pase del defensor uruguayo de 21 años. En Núñez creen que existe buena predisposición del club charrúa y confían en que la operación puede destrabarse en las próximas semanas.
Julián Millán, zaguero central de Nacional de Uruguay: el defensor colombiano de 27 años es el elegido para cubrir posibles salidas en el fondo, especialmente ante eventuales movimientos de Paulo Díaz o Sebastián Boselli. Nacional no quiere desprenderse del jugador (incluso evalúa comprar el 50% de la ficha que pertenece a Independiente Santa Fe), pero River ya expresó su interés. Zurdo y de 1,87 metros, viene de un gran año en su primer temporada en Uruguay.
Román Vega, lateral izquierdo de Zenit de Rusia: Gallardo vuelve a la carga por el ex Argentinos Juniors. River estuvo cerca de contratarlo en junio, pero el "Bicho" aceptó una oferta superior del Zenit, que pagó 9 millones de dólares por el 90% de su pase. El defensa de 21 años no logró continuidad en Rusia y River estudia una cesión con obligación de compra. Sin embargo, el club de San Petersburgo buscará recuperar buena parte de su inversión.
Fausto Vera, volante central de Atlético Mineiro de Brasil: el volante de 25 años es un viejo deseo de "Muñeco". Perdió protagonismo en Atlético Mineiro y ve con buenos ojos un regreso al país, con River y Boca como posibles destinos. El "Millonario" ya inició conversaciones para intentar un préstamo con opción. Mineiro pagó cerca de cinco millones por él hace poco más de un año.
Gianluca Prestianni, volante ofensivo de Benfica de Portugal: River también sondeó al ex Vélez, de apenas 19 años. En Benfica no logró afirmarse y varios clubes europeos ya preguntaron por él, aunque el jugador tiene a River entre sus preferencias. El interés está, pero la negociación no será sencilla debido a la competencia del mercado europeo.
Luciano Gondou, centrodelantero de Zenit de Rusia: es el único punta en la lista. Su situación es parecida a la de Vega: Zenit invirtió una cifra alta recientemente y no lo dejará salir fácil. River propondrá un préstamo con compromiso de compra. Gondou, de 24 años, surgió de las inferiores "millonarias" y sueña con regresar, pero la operación se perfila compleja.
Mientras se desarrollan estas conversaciones, Gallardo espera novedades. El mercado recién empieza y River apuesta a avanzar con paciencia, sin grandes desembolsos pero con un objetivo claro: renovar la estructura del plantel para 2026 con nombres que respondan al ideal del DT.