Gustavo Guaraz: trovador con hambre de verdad y justicia

Entre lo nuevo anuncia “Mi tucumana guitarra”; “De dioses y diablos”; “Duende de la tierra”; “En el País de la ternura” y “Omaguaca”. “Con esta base pensamos recorrer el país, latinoamérica y Europa en espacios académicos y populares para compartir y seguir aprendiendo desde la diversidad de identidades, que es lo que debemos respetar y cuidar y que se constituye de valores simbólicos como son el respeto a los mayores, el cuidado de las infancias, la amistad, la familia, la solidaridad del que está en situación de vulnerabilidad o discapacidad, el suelo y mar, el trabajo, la educación libre y gratuita, el deporte, la ciencia, la universidad, los hospitales, el arte y la artesanía; en definitiva, nuestra cultura, porque sin ella no somos nada”, asegura.