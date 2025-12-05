Gustavo Guaraz: trovador con hambre de verdad y justicia

Gustavo Guaraz celebra estar compartiendo medio siglo de música con la guitarra del luthier Fernando Silva, que le regaló su madre a los 12 años y desde entonces nunca la abandonó. Para hacer la fiesta completa, esta noche desde las 22 presentará en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) su nuevo álbum-disco “Silvando”, con temas propios.
“Este instrumento me acompañó en mi camino de canto, amistad y compromiso social, ambiental y solidario. Poder compartir mis canciones nuevas, como broche final de un camino que empezó en la pandemia, es la punta del ovillo de algo más grande, por nuevos caminos de la canción norteña y latinoamericana”, afirma.
En diálogo con LA GACETA se define como un trovador, entendido desde la idea de que “el arte es la desnudez del alma, un pájaro ciego, un barco sin timonel, un militante sin frío, sin cansancio, sin dolor, con hambre de verdad, justicia, libertad y amor”.
Sistema digital
El músico radicado en Jujuy señala que su material contiene composiciones clásicas, “acompañadas de los cifrados y códigos QR de lo que presento y de mis dos álbumes anteriores y partituras, para configurar un sistema digital dinámico que me permitirá seguir agregando material, nuevas versiones y videos para quienes lo posean”.
En el escenario estará secundado por un verdadero seleccionado de artistas: “desde Buenos Aires viene Claudio Sosa; desde Jujuy, Pucho González, José Simón, Daniel Quiroga, Cecilia Palacios, Fava Kindgarg, Mercedes Llanos, Gustavo Valeriano y Luchi Chapur; y de Tucumán, La Yunta, Emiliano Villagra, Federico Falcón, Dana Quiroga, Ariel Alberto, Franco López Ríos, Álvaro Rodríguez, Daniel Chocobar y el grupo Amanecer y por la danza, Pedro Costas, Caro Lozano, Fernanda Paliza y María Julia Álvarez, junto al poeta Gabriel Gómez Saavedra, mi hija Candelaria, y la dirección de Lucho Aragón”.
“Son grandes artistas y hermosas personas que participan desinteresadamente con quienes hemos recorrido este camino construyendo y compartiendo esta pasión por el folclore con una búsqueda transparente, sin especulaciones ni temores, convencidos en la tarea de sostener una narrativa de nuestro tiempo y lugar desde la poesía, la música y la danza”, agrega.
Guaraz reivindica “abrir la tierra y poner una semilla, regar y cosechar, lo que nos cambia la vida definitivamente; se genera un vínculo con lo natural que nos enseña a percibir una Inteligencia Natural y que modifica nuestra perspectiva de la vida, nuestra visión y misión; el tiempo deja de ser gregoriano convencional cultural, y pasa a ser agrícola natural si vivimos en la montaña”.
“Sin duda mis letras tienen esa influencia de lo terrenal. Sembrar, semilla, surco, atardecer, lluvia, árbol, pájaro, acequia, mar, horizonte, tempestad, son significantes que se han disociado de su significado para hablar con esperanza de los seres humanos, prisioneros en la tragedia protagonizada por la cultura en lucha contra la naturaleza. Mi folclore busca ensanchar sus alas desde lo musical y poético, aunque mi escuela está muy apegada a las estructuras. Pero las canciones son libres y son interpretadas por solistas y grupos que van desde orquestas sinfónicas hasta bandas con estilo rock”, dice.
Entre lo nuevo anuncia “Mi tucumana guitarra”; “De dioses y diablos”; “Duende de la tierra”; “En el País de la ternura” y “Omaguaca”. “Con esta base pensamos recorrer el país, latinoamérica y Europa en espacios académicos y populares para compartir y seguir aprendiendo desde la diversidad de identidades, que es lo que debemos respetar y cuidar y que se constituye de valores simbólicos como son el respeto a los mayores, el cuidado de las infancias, la amistad, la familia, la solidaridad del que está en situación de vulnerabilidad o discapacidad, el suelo y mar, el trabajo, la educación libre y gratuita, el deporte, la ciencia, la universidad, los hospitales, el arte y la artesanía; en definitiva, nuestra cultura, porque sin ella no somos nada”, asegura.