La magia de Selva Cuenca revive en la sala Orestes Caviglia

La riqueza cultural de los Valles Calchaquíes y el profundo vínculo de sus habitantes con la Madre Tierra subirán a escena esta noche a las 21, en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), cuando el grupo de Teatro de Niños y Jóvenes del Ente Cultural de Tucumán estrene “Duendes de esta tierra”. La puesta es el resultado del trabajo realizado por el elenco durante todo el año, con la dirección de Lilian Mirkin.
La obra -que se repondrá mañana y el domingo- es una versión de “Los duendes del jardín”, que escribió la autora tucumana Selva Cuenca en 2008. “La propuesta escénica apunta a conectar con las tradiciones del NOA a través de una historia donde la Pachamama debe restablecer el orden y el equilibrio en las montañas tras un gran temblor provocado por el descuido humano hacia la naturaleza. Hay pastores enamorados, una curandera, el dios Coquena y otros duendes de la montaña, quienes buscan recuperar la armonía frente a la codicia y las riquezas ocultas de unos pocos”, plantea la directora, quien también realizó la adaptación del texto original.
Al elenco lo integran Luana Acevedo, Lucio Argente, Corina Armanini, Salvador Armanini, Máximo Canducci, Bernardita Correa, Mati Daba Dieng, Amanda Girbau, Lila Girbau, Augusto Grondona, Florentina Guzmán, Briana Lucero, Abril Lupi Serres, Gina Malizia, Lisa Mirkin, Guillermina Moroni, Gerónimo Rossini, Luján Sánchez, Alfonsina Somonte y Gerónimo Suárez. La música original es de Fernando Flores Blasco y se proyectarán pinturas de Alejandra Malandra.
Cuenca tiene 84 años; fue profesora en Letras y Artes Escénicas, dramaturga, actriz y guionista. Creó en Canal 10 los programas infantiles “Floripón” y “Contar y jugar”, además de colaborar en LV12, LV7 y Radio Nacional. En su producción literaria conviven el teatro con la poesía infantil y juvenil, siempre con un enfoque relacionado con las tradiciones y los valores positivos de la sociedad.
En dos museos
Otro elenco del Ente estará a la misma hora en la Casa Museo Folklórico Provincial General Manuel Belgrano (24 de Septiembre 565), donde se repondrá “Fantasmas con velas”, en su última función del año. La puesta recupera relatos, personajes y humor del acervo popular tucumano en un espacio emblemático, a través de tres personajes de la historia: Tadea Alurralde de Colombres, el Zambo y el Obispo Colombres.
En tanto, a las 21.30 en el Museo Histórico Presidente Nicolás Avellaneda (Congreso 56) la compañía de danza contemporánea DoZ. 08 presentará “El amor en tiempos lúgubres”, un planteo dirigido por Sergio Pérez donde “la música es un viaje en el tiempo y cada nota un puente hacia el pasado para que los momentos vividos regresen con la misma intensidad y emoción de antaño y la esencia del amor se despliegue en una narrativa coreográfica”.