La magia de Selva Cuenca revive en la sala Orestes Caviglia

La obra -que se repondrá mañana y el domingo- es una versión de “Los duendes del jardín”, que escribió la autora tucumana Selva Cuenca en 2008. “La propuesta escénica apunta a conectar con las tradiciones del NOA a través de una historia donde la Pachamama debe restablecer el orden y el equilibrio en las montañas tras un gran temblor provocado por el descuido humano hacia la naturaleza. Hay pastores enamorados, una curandera, el dios Coquena y otros duendes de la montaña, quienes buscan recuperar la armonía frente a la codicia y las riquezas ocultas de unos pocos”, plantea la directora, quien también realizó la adaptación del texto original.