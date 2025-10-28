Lionel Liendo combina experiencia, pasión y cinco títulos en su camino hacia un nuevo Open Argentina de Jiu-Jitsu
El faixa preta tucumano atraviesa uno de sus mejores momentos, viene de destacarse en Córdoba y se prepara para volver a competir en el Parque Olímpico junto a su alumno Valentín Argañaraz.
REFERENTE TUCUMANO. Con 39 años, Liendo atraviesa un gran presente y buscará en noviembre su sexto título consecutivo en el Open Argentina de Jiu Jitsu. Gentileza Lionel Liendo
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
