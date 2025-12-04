Franco Colapinto pidió sanciones para quienes “generan odio” tras los ataques contra Kimi Antonelli

La tormenta digital que se desató después del Gran Premio de Qatar todavía hace ruido en la Fórmula 1. Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, recibió insultos y amenazas en redes luego de la maniobra con Lando Norris y de las insinuaciones desde Red Bull que avivaron las sospechas. En ese contexto, Franco Colapinto tomó la palabra antes del GP de Abu Dhabi y pidió que se evalúe sancionar a quienes empujan comentarios que pueden derivar en hostigamiento.