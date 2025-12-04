Ricardo Le Fort cerró una etapa histórica en Yacaré XV: "Sudamérica crece cada día más"

No se trató solo de un cargo: Le Fort comandó a Yacaré XV durante todas las ediciones de la Superliga Americana de Rugby y el SRA, y en paralelo dirigió a la selección mayor de Paraguay. Su influencia excedió los resultados deportivos -aunque estos llegaron- y dejó cimientos sólidos para el futuro. Bajo su conducción, el rugby guaraní registró un crecimiento significativo que se reflejó en la clasificación al repechaje mundialista (más tarde anulada por alineación indebida) y en tres apariciones en semifinales de la liga profesional sudamericana.