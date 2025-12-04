Ricardo Le Fort cerró una etapa histórica en Yacaré XV: "Sudamérica crece cada día más"

La noticia marca un punto de inflexión en el rugby de la región: Ricardo Le Fort dejó de ser el head coach de Yacaré XV y cerró así un ciclo de cinco años que redefinió la estructura, la competencia y la identidad del rugby paraguayo. Desde 2022 -cuando el equipo aún se llamaba Olimpia Lions- el tucumano fue parte del proyecto, primero como entrenador de forwards y, desde 2023, como máxima autoridad técnica de la franquicia en el Súper Rugby Américas.
No se trató solo de un cargo: Le Fort comandó a Yacaré XV durante todas las ediciones de la Superliga Americana de Rugby y el SRA, y en paralelo dirigió a la selección mayor de Paraguay. Su influencia excedió los resultados deportivos -aunque estos llegaron- y dejó cimientos sólidos para el futuro. Bajo su conducción, el rugby guaraní registró un crecimiento significativo que se reflejó en la clasificación al repechaje mundialista (más tarde anulada por alineación indebida) y en tres apariciones en semifinales de la liga profesional sudamericana.
Yacaré XV, en su comunicado oficial, destacó su rol como “uno de los principales artífices de este largo camino de crecimiento” y subrayó que Le Fort llevó la camiseta “con pasión” y con un compromiso que consideran determinante para consolidar la identidad de la franquicia. Aunque ya no será head coach, el vínculo continuará: la Unión de Rugby del Paraguay lo confirmó como Asesor del Sistema de Alto Rendimiento, una función estratégica para la formación de nuevos talentos.
“No fue fácil despedirme”
En diálogo con LA GACETA, Le Fort describió qué significa terminar una etapa de cinco años. “Fueron cinco años muy intensos. No fue fácil estar tanto tiempo fuera de casa y tampoco es sencillo despedirme hoy. Estoy profundamente agradecido al rugby paraguayo por cómo me recibió y me trató durante todo este tiempo”, señaló.
El entrenador destacó el privilegio de conducir tanto a la franquicia como a los seleccionados dentro de un sistema de alto rendimiento y reconoció el apoyo pleno de la dirigencia, encabezada por Gustavo Borgognon y Diego Manson.
“También quiero destacar a los jugadores, por su enorme entusiasmo por aprender, y al staff de entrenadores, preparadores físicos, kinesiólogos, médicos, nutricionista, coachs, analistas y managers, que fueron como una familia durante estos cinco años”, dijo.
Consultado sobre la evolución del rugby paraguayo desde su llegada, Le Fort fue contundente. “Estoy convencido de que la competencia del Súper Rugby Americas y el sistema de alto rendimiento los hizo crecer, sumado a la competencia regional con equipos de Argentina”, indicó.
Pero también señaló el principal desafío estructural: sostener el crecimiento en el tiempo. Para que el deporte continúe expandiéndose, considera fundamental aumentar la base de jugadores y fortalecer la competencia interna. En ese sentido, valoró que San José y CURDA participen del torneo regional de la URNE, lo que eleva el nivel competitivo y amplía el horizonte de desarrollo.
Un rol nuevo, los mismos objetivos
La nueva función de Le Fort estará enfocada en seguir potenciando a los seleccionados paraguayos. “Hay mucho por hacer en las bases del rugby juvenil y el objetivo es continuar desarrollando ese trabajo”, explicó.
Respecto del presente del rugby guaraní, señaló que Paraguay hoy se ubica por debajo de Uruguay y Chile, pero destacó los avances recientes tras las victorias ante Brasil que lo ubicaron en el puesto 31 del ranking mundial.
El rugby sudamericano y la proyección regional
Le Fort también analizó el progreso del continente. “Sudamérica crece cada día más. Hay más competencia, más nivel y un desarrollo sostenido. La participación de Argentina, Uruguay y Chile en el próximo Mundial, sumada a torneos como el Súper Rugby Américas, ayuda a elevar el rendimiento y aporta jugadores constantemente”, explicó.
El entrenador tuvo un papel importante en ese flujo regional: llevó a varios tucumanos a Yacaré XV y valoró profundamente esa experiencia. “Me genera una gran alegría que hayan podido jugar para Yacaré. Sé que volvieron felices y que los hicieron sentir como en sus casas. Eso tiene un valor enorme”, dijo.
El futuro: casa, club y un sueño cumplido
Sobre su continuidad en la cancha, Le Fort fue claro. “Hoy puedo decir que no voy a dirigir; estaré cumpliendo otra función. Aunque sé que ponerse los cortos y entrenar es lo más lindo que hay después de jugar”, indicó.
También celebró la creación de una franquicia profesional en Tucumán. “Es espectacular para la región. Ayudará a que el rugby siga creciendo. Ya lo vimos este año: el estadio lleno, una pasión distinta y única”, enfatizó.
Aseguró que eso significará más oportunidades para los talentos tucumanos, que podrán combinar franquicia, clubes, familia y estudios.
Su próximo paso lo encuentra de nuevo en casa. “Estoy feliz de volver a mi club, a mi casa y de continuar como asesor del alto rendimiento de la URP”, indicó. El ciclo de Le Fort en Yacaré llega a su fin, pero su legado -y su influencia en el desarrollo del rugby regional- parece lejos de terminar.