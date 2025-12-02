El tucumano Ricardo Le Fort cerró su etapa como entrenador de Yacaré XV tras cinco años en la franquicia

La etapa de Ricardo Le Fort como head coach de Yacaré XV llegó a su fin. El tucumano, una de las figuras más influyentes en el desarrollo reciente del rugby profesional en Paraguay, dejó su cargo tras cinco años de trabajo en la franquicia que compite en el Súper Rugby Américas.
La noticia se confirmó a través de un comunicado oficial del propio equipo paraguayo, que despidió a Le Fort con un mensaje cargado de reconocimiento por su rol en la construcción y crecimiento del proyecto. “El Jefe, un verdadero líder y parte fundamental de nuestra familia”, expresaron desde Yacaré XV, al describir la huella que dejó su gestión.
En la publicación, la franquicia remarcó el compromiso del entrenador tucumano para conducir al plantel a lo largo de un proceso que consideran clave para consolidar la identidad del equipo. También destacaron que fue “uno de los principales artífices de este largo camino de crecimiento” y que supo llevar la camiseta “con pasión”.
Aunque deja de ser el head coach, Le Fort continuará vinculado al rugby paraguayo y seguirá trabajando como Asesor del Sistema de Alto Rendimiento de la Unión de Rugby del Paraguay, según confirmó la institución.
“Te deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, Ricardo. ¡Gracias por estos 5 años!”, cerró el mensaje de Yacaré XV, que marcó el final de una era pero también la continuidad de la relación del tucumano con el desarrollo del rugby en la región.