Entre expectativas por la siembra de granos y las lluvias, Apronor presentó la Expo 2026

La Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) lanzó este jueves la 9° Expo Apronor, la muestra del campo que une la cadena de valor agroindustrial, la innovación y las perspectivas de mercado.
La nueva edición se realizará el 26,27 y 28 de marzo de 2026, según se anunció en el hotel Sheraton. En el acto participaron, las autoridades de la Asociación, el secretario de la Producción, Eduardo Castro, y la intendenta de la capital, Rossana Chahla, entre otros invitados.
“Vamos a hacer la mejor expo de los últimos tiempos, porque cada año la vamos ampliando un poco más y sumando novedades: más tecnología y los últimos desarrollos para lograr la mejor rentabilidad del productor agropecuario”, expresó Hugo Meloni, presidente de la entidad.
El directivo señaló que en esta oportunidad habrá un 5% más de estands y espacios. “Nuestra propuesta es que los productores y los expositores puedan mostrar la última tecnología que hay disponible en el país, como drones y en tractores y sembradoras, entre otra maquinaria”, señaló.
En este marco, el titular de Apronor analizó los planes de siembre de soja y maíz en Tucumán y en la región, marcada hoy por las condiciones climáticas, en especial, la advertencia de “La Niña”. En esa línea, dijo que las lluvias registradas en los últimos días trajeron alivio y permitieron reactivar algunas tareas en los campos del este tucumano, aunque todavía no alcanzan para habilitar una siembra generalizada de granos.
“Las lluvias sí han servido. Por supuesto, siempre somos ansioso y queremos más, pero creo que es un buen principio”, indicó Meloni. Explicó que las lluvias fueron “bastante dispares según la zona”, y puso como ejemplo áreas clave para los granos, como el este provincial o el sur de Salta, donde "han sido razonables, no así abundantes”.
El productor dijo que la mayoría de los productores espera una nueva recarga hídrica antes de arrancar la siembra masiva. “Hoy, con estas lluvias, todavía no estamos preparados para largar la siembra, pero algunos arriesgados lo hacen. Normalmente, los más conservadores esperamos la próxima (por las lluvias). Ahí, juntamos un poco de agua en el perfil que nos permita tener menos sobresaltos”, explicó.
Meloni destacó que esa reserva inicial de humedad es importante para enfrentar los primeros días posteriores a la siembra: “Cuando uno siembra y no hay una lluvia en seis o siete días, si vas con un perfil con agua te hace pasar ese bache sin tanto sobresalto”.
Meloni también hizo hincapié en las labores previas en los campos. Recordó que Apronor recomienda “hacer buenas prácticas: rotación de cultivo o uso racional de agroquímicos para conservar el suelo. El tema es que el suelo esté sano para que la agricultura te brinde lo máximo que pueda”.
Respecto del pronóstico, Meloni expresó que las previsiones apuntan a que será un año “Niña”. “Si bien no es tanto en el norte del país, sí son lluvias por debajo de lo normal”, señaló. Por eso, insistió en la importancia de cuidar el suelo para que el agua disponible “dure más tiempo y te permita hacer el pulmón y llegar a la siguiente lluvia”.
Sobre los plazos de siembra, el dirigente reconoció que el calendario habitual está retrasado. “Lo habitual era que a principio de diciembre ya estés sembrando, porque en octubre y noviembre tenías buenas lluvias. Eso no pasó este año, con lo cual todo eso se atrasa”, explicó.
De todos modos, sostuvo que todavía hay margen si las lluvias continúan: “Si las lluvias siguen en forma razonable durante diciembre, no estaremos tan mal. Las sojas todavía las podés sembrar hasta fin de mes. El maíz lo empezás a sembrar a fin de año, la última semana de diciembre”.