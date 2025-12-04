Entre expectativas por la siembra de granos y las lluvias, Apronor presentó la Expo 2026

Respecto del pronóstico, Meloni expresó que las previsiones apuntan a que será un año “Niña”. “Si bien no es tanto en el norte del país, sí son lluvias por debajo de lo normal”, señaló. Por eso, insistió en la importancia de cuidar el suelo para que el agua disponible “dure más tiempo y te permita hacer el pulmón y llegar a la siguiente lluvia”.