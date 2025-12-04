Jaldo, sobre las críticas de Catalán: “No vamos a entrar en discusiones que confundan a la gente”

La discusión sobre los acoples volvió a instalarse en la agenda pública. El gobernador Osvaldo Jaldo salió al cruce de las declaraciones de Lisandro Catalán, quien después de la reunión que mantuvieron en Casa de Gobierno cuestionó el sistema electoral y advirtió que “tener 100 boletas en el cuarto oscuro es una anomalía que no podemos aceptar”.
Ante la prensa, el mandatario buscó bajar el tono de la polémica y aseguró que “no es momento de discusiones que confundan a la gente”. Recordó que cualquier modificación al sistema de elecciones debe darse “en el marco institucional adecuado” y con el consenso de la Legislatura.
“Catalán puede dar su opinión, pero en Tucumán las reglas se discuten en Tucumán y en los ámbitos formales. No vamos a entrar en debates que generen ruido político”, enfatizó.
𝗖𝗮𝘀𝗮 𝗱𝗲 𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 | Mantuvimos una reunión institucional con @catalanlisandro, director titular de YPF y presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, en la que abordamos temas centrales de la agenda política, institucional y electoral de la provincia.— Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) December 4, 2025
A su vez, concejales de Yerba Buena presentaron un proyecto para pedir su eliminación y calificaron el esquema como “un mar de boletas y un despilfarro de dinero”. Jaldo evitó confrontar directamente, pero sostuvo que la provincia “tiene mecanismos legales vigentes que han garantizado la participación política durante años”.
Al mismo tiempo, dejó abierta la puerta a futuras revisiones-. “Todo puede ser discutido, pero en el tiempo y las formas correctas”, remarcó.