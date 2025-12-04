Secciones
Jaldo, sobre las críticas de Catalán: “No vamos a entrar en discusiones que confundan a la gente”

El gobernador respondió a los cuestionamientos del presidente de LLA Tucumán, quien había advertido que “tener 100 boletas en el cuarto oscuro es una anomalía”.

Hace 10 Min

Ante la prensa, el mandatario buscó bajar el tono de la polémica y aseguró que “no es momento de discusiones que confundan a la gente”. Recordó que cualquier modificación al sistema de elecciones debe darse “en el marco institucional adecuado” y con el consenso de la Legislatura.

“Catalán puede dar su opinión, pero en Tucumán las reglas se discuten en Tucumán y en los ámbitos formales. No vamos a entrar en debates que generen ruido político”, enfatizó.

A su vez, concejales de Yerba Buena presentaron un proyecto para pedir su eliminación y calificaron el esquema como “un mar de boletas y un despilfarro de dinero”. Jaldo evitó confrontar directamente, pero sostuvo que la provincia “tiene mecanismos legales vigentes que han garantizado la participación política durante años”.

Al mismo tiempo, dejó abierta la puerta a futuras revisiones-. “Todo puede ser discutido, pero en el tiempo y las formas correctas”, remarcó.

