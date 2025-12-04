Jaldo, sobre las críticas de Catalán: “No vamos a entrar en discusiones que confundan a la gente”

La discusión sobre los acoples volvió a instalarse en la agenda pública. El gobernador Osvaldo Jaldo salió al cruce de las declaraciones de Lisandro Catalán, quien después de la reunión que mantuvieron en Casa de Gobierno cuestionó el sistema electoral y advirtió que “tener 100 boletas en el cuarto oscuro es una anomalía que no podemos aceptar”.