Catalán, tras reunirse con Jaldo: “Que haya elecciones con 100 boletas en el cuarto oscuro es una anomalía que no podemos aceptar”

Ante la prensa, Catalán calificó como “buena” su relación personal con el mandatario tucumano y aclaró que, a pesar de pertenecer a espacios con filosofías políticas distintas, existe la voluntad de “buscar puntos de acuerdo por el bien de Tucumán y los tucumanos”. De todos modos, fue tajante al referirse a uno de los temas centrales que planteó en el encuentro: la eliminación del sistema de acoples.