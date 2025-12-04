Secciones
Política

Concejales de Yerba Buena piden eliminar el sistema de acoples: “Es un mar de boletas y un despilfarro de dinero”

Solicitaron a la Legislatura que avance hacia un modelo más transparente y ordenado con internas partidarias y boleta única.

Hace 2 Hs

Un grupo de concejales de Yerba Buena presentó un proyecto para solicitar a la Legislatura de Tucumán que avance hacia la eliminación del sistema de acoples y adopte la boleta única papel. El edil, Mauricio Argiró, afirmó a LA GACETA que el mecanismo actual "perjudica a la democracia tucumana" y sostuvo que su impacto "es negativo tanto en lo institucional como en lo económico".

“Estamos tomando una posición muy fuerte y contundente. Venimos planteándolo hace tiempo, y ahora que el Gobierno decidió poner en agenda la reforma política, queremos dejar en claro que no es posible seguir con este sistema que ha destruido la política en Tucumán”, afirmó. 

Argiró cuestionó las modificaciones que impulsa el oficialismo, al considerar que se trata de “una reducción light” del sistema. Recordó que, en el inicio de su gestión, el gobernador Osvaldo Jaldo prometió una reforma política profunda que terminaría con los acoples, pero que ese compromiso “quedó en una farsa”.

“Tenemos la mayor cantidad de candidatos del sistema solar. Si eso le hubiera hecho bien a la democracia, sería un avance, pero pasó lo contrario: destruyó la institucionalidad, atomizó los partidos, tribalizó la política y redujo la participación real de las mujeres”, señaló.

Para el edil, la salida es clara: volver a las internas partidarias. “Es sencillo: un frente define sus candidaturas en internas y va a la elección general con una sola lista. Así se termina el mar de boletas y el despilfarro de dinero que hoy existe”.

El concejal reivindicó la experiencia reciente de la boleta única papel en las elecciones de diputados nacionales. “Fue más cómodo, más transparente y con menos errores de fiscalización. Para que esto sea posible en Tucumán, hay que eliminar los acoples”.

ARCHIVO ARCHIVO

¿Reforma constitucional?

El oficialismo plantea que para modificar el sistema se requiere reformar la Constitución. Argiró no descarta ese camino, pero exige que se discuta con transparencia.

“No le tengo miedo a la reforma, pero tiene que ser sobre puntos consensuados. Si es para habilitar la reelección indefinida o para poner el Consejo Asesor de la Magistratura bajo la órbita del Ejecutivo, no sirve. Si es para eliminar los acoples, debatámoslo. Con voluntad política, incluso se podría limitar sin reforma, pero esa voluntad no existe”, remarcó.

Temas TucumánSistema SolarHonorable Legislatura de TucumánYerba BuenaOsvaldo JaldoMauricio ArgiróReforma política
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados
1

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados

Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
2

Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Protestan los trabajadores de apps de transporte que rechazan las nuevas exigencias en la capital tucumana
3

Protestan los trabajadores de apps de transporte que rechazan las nuevas exigencias en la capital tucumana

¿Germán Alfaro al gabinete de Osvaldo Jaldo?
4

¿Germán Alfaro al gabinete de Osvaldo Jaldo?

Héctor Viñuales, presidente de la FET: El comercio llega muy golpeado al cierre de año”
5

Héctor Viñuales, presidente de la FET: "El comercio llega muy golpeado al cierre de año”

Con Milei presente, La Libertad Avanza logró la primera minoría en Diputados
6

Con Milei presente, La Libertad Avanza logró la primera minoría en Diputados

Más Noticias
Fernando Juri: “No le quitamos el trabajo a nadie; estamos dando un marco legal a una actividad que ya existe”

Fernando Juri: “No le quitamos el trabajo a nadie; estamos dando un marco legal a una actividad que ya existe”

Regulación de apps de transporte en la capital: “Lo que se busca es limitar que haya flotillas”

Regulación de apps de transporte en la capital: “Lo que se busca es limitar que haya flotillas”

Protesta de trabajadores de Uber: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”

Protesta de trabajadores de Uber: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”

Pidieron la indagatoria y la detención del sospechoso de tráfico de influencias en la Cámara Federal

Pidieron la indagatoria y la detención del sospechoso de tráfico de influencias en la Cámara Federal

Protestan los trabajadores de apps de transporte que rechazan las nuevas exigencias en la capital tucumana

Protestan los trabajadores de apps de transporte que rechazan las nuevas exigencias en la capital tucumana

Emergencias y cambios impositivos se suman a la sesión legislativa por el Presupuesto

Emergencias y cambios impositivos se suman a la sesión legislativa por el Presupuesto

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados

Con Milei presente, La Libertad Avanza logró la primera minoría en Diputados

Con Milei presente, La Libertad Avanza logró la primera minoría en Diputados

Comentarios