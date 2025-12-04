Concejales de Yerba Buena piden eliminar el sistema de acoples: “Es un mar de boletas y un despilfarro de dinero”

Un grupo de concejales de Yerba Buena presentó un proyecto para solicitar a la Legislatura de Tucumán que avance hacia la eliminación del sistema de acoples y adopte la boleta única papel. El edil, Mauricio Argiró, afirmó a LA GACETA que el mecanismo actual "perjudica a la democracia tucumana" y sostuvo que su impacto "es negativo tanto en lo institucional como en lo económico".