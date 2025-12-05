Secciones
Qué trabajos serán un boom en el futuro, según el CEO de una de las empresas líderes en Inteligencia Artificial

El líder de una de las compañías más influyentes en Inteligencia Artificial anticipó qué perfiles profesionales tendrán mayor demanda en los próximos años y por qué serán clave en la nueva economía tecnológica.

Hace 6 Min

La rápida expansión de la Inteligencia Artificial está reconfigurando el mercado laboral a una velocidad inédita, y uno de los referentes más influyentes del sector asegura que el futuro traerá oportunidades inesperadas. Según Jensen Huang, CEO de Nvidia, la transformación tecnológica no solo impulsará nuevos perfiles profesionales, sino que dará un giro sorprendente a la demanda global de ciertos trabajos.

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

En recientes declaraciones, el directivo explicó que el crecimiento de la infraestructura necesaria para sostener la IA abrirá un campo laboral que muchos no tenían en el radar. Huang advierte que esta etapa de desarrollo requerirá habilidades específicas y altamente valoradas, lo que convertirá a varios oficios en los protagonistas de una nueva ola de empleo a nivel mundial.

Qué trabajos serán un boom en el futuro, según Jensen Huang

El futuro del empleo podría sorprender a muchos. Jensen Huang advierte que la ola de IA no sólo creará puestos tecnológicos: también impulsará fuertemente la demanda de oficios tradicionales. En una entrevista reciente con un medio británico, sostuvo que quienes se desempeñen como electricistas, plomeros o carpinteros estarán entre los más buscados.

Según Huang, la expansión de centros de datos e infraestructura vinculada a la IA exigirá miles de trabajadores calificados para su construcción y mantenimiento. “Si sos electricista, plomero o carpintero, vamos a necesitar cientos de miles de ellos para construir todas estas fábricas”, afirmó, y añadió que muchas de estas posiciones no requieren título universitario y podrían ofrecer salarios superiores a los 100.000 dólares.

Este planteo se contrapone a la creencia común de que la inteligencia artificial provocará una destrucción masiva del empleo. Para Huang, el cambio será de naturaleza: mientras algunos trabajos de oficina se automatizan, los “oficios especializados” —aquellos que involucran trabajo físico, instalación, montaje, mantenimiento— cobrarán renovada relevancia y se convertirán en parte esencial de la “infraestructura física” que sostiene la economía digital. 

En ese contexto, jóvenes que busquen inserción laboral podrían encontrar en la formación técnica —en institutos vocacionales o aprendiendo oficios manuales— una opción atractiva y con alta demanda futura. En definitiva: la revolución de la IA podría redefinir no solo los perfiles profesionales necesarios, sino también el valor social y económico de los oficios más tradicionales.

